Kreml fandí Trumpovi, jeho plány pro Ukrajinu se ale Putinovi nezamlouvají

Moskvě se Trumpova kandidatura zamlouvá z očividných důvodů. Exprezident soustavně kritizuje americkou pomoc Ukrajině a prohlásil, že pokud by byl prezidentem, válku by ukončil do 24 hodin. „Jakákoliv dohoda, i ta nejhorší, bude lepší než to, co máme teď,“ řekl v září.

Ruská rozvědka podle amerických úřadů vede proti Harrisové intenzivní dezinformační akci zaměřenou na její diskreditaci nebo propagaci Trumpova tvrzení, že ve volbách může vyhrát jen podvodem.

V Moskvě je ale podle listu The Washington Post (WP) Trumpova podpora mnohem méně okázalá než při předchozích volbách.

V případě jeho vítězství se tak zřejmě nebudou opakovat bujaré oslavy z roku 2016. Ruská duma tehdy po oznámení výsledků propukla v jásot, kremelští propagandisté věštili novou éru americko-ruských vztahů a Putin Trumpovi telefonicky blahopřál a těšil se na spolupráci.

„Vztahy se v posledních osmi letech zhoršily, málokdo v Kremlu věří, že Trump je dokáže změnit,“ řekl WP nejmenovaný úředník ruské vlády. „Samozřejmě, že chtějí Trumpa, to je jasné, ale výsledek těchto voleb pro Rusko nic nezmění. Situace se stala skutečně hroznou. Vztahy mezi USA a Ruskem jsou na mrtvém bodě. A všichni jsou jejími rukojmími, dokonce i Putin,“ dodal.

Trump nikdy Putinovi nenabídne to, co chce

Část ruské elity doufá, že Trumpův návrat by mohl poskytnout příležitost ukončit válku na Ukrajině za podmínek Kremlu. „Očekávám, že Trump po volbách zavolá Putinovi a Zelenskému a navrhne ukončení vojenské operace,“ napsal prokremelský politolog Sergej Markov.

Trump vyjádřil naději, že by se mu „docela rychle“ podařilo zprostředkovat dohodu, odmítl ale sdělit podrobnosti o její podobě.

Jeho kandidát na viceprezidenta J. D. Vance navrhl, že by si Rusko ponechalo obsazené území a podél současné frontové linie by vzniklo demilitarizované nárazníkové pásmo. Ukrajina by podle Vance musela přijmout neutralitu. Něco takového by ale Kyjev nepřijal.

Deník Financial Times s odkazem na zdroje z Trumpova týmu uvedl, že exprezident plánuje válku ukončit jejím zmrazením.

„Členství Ukrajiny v NATO by mohlo být na několik let vyřazeno z programu jednání, aby se Rusko dostalo k jednacímu stolu. Zmrazíme konflikt, Ukrajina se nevzdá žádného území a povedeme jednání s tím, že pravděpodobně nedojde ke konečné dohodě, dokud Putin neopustí scénu,“ řekl Trumpův bývalý poradce a analytik CIA Fred Fleitz.

„Mohla by se naskytnout šance, ale křehká,“ řekla WP politoložka Taťjana Stanovajová, podle které není jasné, zda by sám Putin na takovou nabídku kývl. „Nechce území, chce Ukrajinu. Trump nikdy Putinovi nenabídne to, co na Ukrajině chce,“ řekla.

„Budeme dál na pokraji války s USA“

Někteří ruští představitelé už dali najevo, že vztahy s Washingtonem zůstanou vyhrocené bez ohledu na to, kdo v Bílém domě zasedne.

„Za současného prezidenta, který v USA posunul spirálu rusofobie na hranici možností, jsou naše země na pokraji přímého vojenského konfliktu,“ prohlásil podle deníku Le Parisien ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov s tím, že výsledek voleb zřejmě „napětí neuvolní“.

Ohledně kandidátů Moskva podle něho nemá žádné preference. „Trumpova administrativa přijala nejvíce protiruských sankcí ve srovnání se svými předchůdci. Bez ohledu na to, kdo vyhraje volby, nevěříme, že se protiruská linie USA může změnit,“ dodal.

Místopředseda Rady bezpečnosti Ruské federace Dmitrij Medveděv zase o víkendu pohrozil, že pokud Trump zvítězí a pokusí se zastavit válku na Ukrajině, může se stát druhým Johnem Fitzgeraldem Kennedym. Ten zemřel v roce 1963 při atentátu.

9. září 2024

Ukrajina se snaží Trumpa oslovit

O tom, jak vítězství Trumpa nebo Harrisové ovlivní budoucnost konfliktu, přemýšlí také Ukrajina. „Pokud podpora Washingtonu zeslábne, Rusko se zmocní dalších území, zabrání nám to vyhrát tuto válku. Taková je realita,“ konstatoval minulý týden prezident Volodymyr Zelenskyj.

Kyjev podle listu The New York Times nyní hledá způsoby, jak oslovit Trumpův transakční přístup k zahraniční politice.

Zelenskyj zdůrazňuje, že pomoc Ukrajině je v americkém ekonomickém zájmu, neboť jeho země „je bohatá na přírodní zdroje, včetně kritických kovů v hodnotě bilionů amerických dolarů“.

Kanadská polečnost SecDev odhadla v roce 2022 hodnotu všech nerostných zdrojů Ukrajiny na 26 bilionů dolarů, včetně uhlí, plynu a ropy. Strategické zdroje, včetně 7 procent světových zásob titanu, 20 procent zásob grafitu a 500 tisíc tun lithia, se nacházejí na ukrajinském území. Rusko už některé z těchto zdrojů na okupovaných územích drancuje.