Přehlížený aspekt ruského neúspěchu na Ukrajině. Chybějící poddůstojníci

Bolševické dědictví. Tato dvě slova podle amerického vojenského analytika Stevena Matthewa Leonarda shrnují důvody, proč ruská armáda v boji s ukrajinskou prohrává. A jedním z dědictví zastaralých sovětských principů v ruské armádě je neexistence poddůstojnického sboru. „Ruská armáda postrádá páteř,“ píše Leonard.

Carské Rusko využívalo poddůstojnický sbor, po nástupu komunistů k moci jej ale Sovětský svaz rozpustil. Rudá armáda, stejně jako její moderní následovnice, se spoléhala na množství. Sovětský armádní model stavěl na vysokých počtech odvedenců a ačkoliv současná ruská armáda se pyšní údajnými modernizačními reformami, organizační princip zůstává nezměněn.

Branci ale obecně vykazují nižší vojenské kvality než je tomu u příslušníků profesionalizovaných armád, známých ze Západu. „Armády branců obvykle postrádají profesionální poddůstojnický sbor, který je považován za základ moderní západní armády,“ shrnuje jeden klíčový rozdíl think tank Center for Strategic and International Studies.

Poddůstojnický sbor má na starost celou řadu operačních funkcí. Podle amerického ministra obrany Lloyda Austina neschopnost Ruska „integrovat letecké údery s jejich pozemními manévry“ je způsobena právě chybějícími velitelskými strukturami nižší úrovně.

Poddůstojníci kromě zprostředkovávání kontaktu s jinými vojenskými složkami zodpovídají za kontrolu vybavení či zajištění logistiky. Tedy oblasti, ve kterých ruská armáda výrazně zaostává. Ruská vozidla například nemají rok zkontrolovaná a vyměněná kola, takže musí jezdit po hlavních cestách, aby nezapadala do bahna. Kvůli nedostatku jídla se vojáci uchylují k rabování a kvůli nedostatečnému oblečení mrznou.

Zvláště zrůdně se nedostatek disciplíny ruských vojáků projevil v šokujících případech znásilňování a další bestiálních činů. „K těmto druhům zločinů dochází, když se vojenské organizace zapojí do boje bez jasných, dosažitelných cílů a bez profesionálního poddůstojnického sboru, který by vynucoval disciplínu v jejich řadách,“ uvádí bývalý náměstek vnitra pro blízkovýchodní politiku Andrew Exum, podle něhož právě přítomnost bedlivých poddůstojníků pomohla americké armádě v Iráku zabránit podobným excesům.

V americké armádě důstojníci zadávají cíle, například zmocnit se kopce, a poddůstojníci řeší, jak toho dosáhnout, vysvětluje mluvčí III. obrněného sboru ve Fort Hood Texas seržant Jeremy Crisp, proč je poddůstojnický sbor „páteř“ ozbrojených sil USA. V ruské armádě taktickou práci nižšího vedení musí řešit důstojníci, kterým se ale v konečném důsledku nedaří ani v jedné funkci.

Protože v ruské armádě není dostatečně delegována autorita, dochází tak k tomu, že i samotní generálové přestupují na frontovou linii, kde riskují ztrátu života. Ukrajinci hlásí, že se jim už podařilo zlikvidovat 12 ruských generálů.

„V moderní historii neexistuje žádná srovnatelná situace, co se týče smrti generálů,“ komentoval „úžasnou neschopnost“ ruské armády bývalý velitel Vrchního velitelství spojeneckých sil v Evropě Severoatlantické aliance James Stavridis. Podotkl, že během amerického vojenského angažmá v Iráku a Afghánistánu nepřišel o život žádný americký generál.

Ruská armáda, věrna svému sovětskému vzoru, se podle armádních činitelů projevuje rigidností a přílišným trváním na hierarchické posloupnosti, jejímž nekřiklavějším projevem je právě předstoupení generálů na frontu. „Rusové praktikují velmi těžkopádnou direktivu od shora dolů, jakési usazené přikazování, což nemusí být nutně nejlepší způsob činnosti na dynamickém bojišti,“ okomentoval ruský styl vedení předseda amerického Sboru náčelníků štábů generál Mark Milley.

Ukrajinská armáda naproti tomu opustila sovětské dědictví a přijala dynamický styl vedení armád NATO, umožňující flexibilitu nižších řídících složek. „Zbavit se všeho od Sovětů, co drželo naše ruce a nohy svázané, začít myslet jako NATO, dívat se na věci jako Evropané, organizovat trénink v souladu se standardy NATO, u nichž jsme již viděli, že jsou velmi efektivní a výkonné,“ popsal nové směřování ukrajinských ozbrojených sil jejich nejvyšší velitel, generálporučík Valerij Zalužnyj.

Server Defense One podotýká, že důležitost poddůstojníků si začíná uvědomovat i Čína, která se pokouší je začlenit do armády. Podle odborníků proces probíhá pomalu, vzhledem k jisté zkostnatělosti a politizaci Čínské lidové osvobozenecké armády.