„Americká strana velmi často zvedá téma Donbasu, části naší ukrajinské země,“ řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po mírových jednáních v Abú Zabí. „Myslí si, že k ukončení války musíme opustit naše území. Je nemožné s námi mluvit tímto způsobem, jsme nezávislá, suverénní země,“ upozornil.
Zelenskyj uvedl, že americkým vyjednavačům Steveu Witkoffovi a Jaredu Kushnerovi vždy zdůrazňuje, že Donbas a další území jsou součástí Ukrajiny. „Není to nemovitost,“ řekl s jasnou narážkou na dřívější působení Witkoffa i samotného prezidenta Donalda Trumpa v oblasti realitních investic.
Jeho slova ukazují, že snaha Moskvy a Washingtonu donutit jej k územním ústupkům se míjí účinkem.