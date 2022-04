VIDEO: Začala třetí světová válka, oznámila moderátorka ruské televize

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

„Ruská speciální operace na Ukrajině se už změnila v to, co lze snadno nazvat třetí světovou válkou,“ řekla moderátorka televizní stanice Rossija-1 Olga Skabejevová. „Pochopme, že právě teď bojujeme, pokud ne přímo proti NATO, pak proti infrastruktuře aliance, proti Spojeným státům. Dvacet čtyři hodin denně dodávají zbraně přes železnice, Polsko,“ pokračovala.

„To není vtip. Měli bychom vážně uvažovat o zničení železničních uzlů,“ dodala také.

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Skabejevová se rovněž vyhranila vůči tomu, že ukrajinskou metropoli Kyjev neustále navštěvují zahraniční političtí představitelé. Jeden z hostů v televizní debatě na to navázal. Ruský poslanec Michail Šeremeť řekl, že by vlastně stačilo vybombardování města. Pak by už ho nikdo podle něj nenavštěvoval.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru pro stanici CNN Zelenskyj varoval, že ruský prezident Vladimir Putin by se mohl uchýlit k omezenému použití jaderných či chemických zbraní, protože nepřikládá žádnou hodnotu životům lidí na Ukrajině.

„Nejen já, ale celý svět, všechny země by se toho měly obávat, protože se to může stát skutečností,“ řekl.

Šéf CIA William Burns rovněž upozornil, že by k tomu mohlo vést možné narůstající Putinovo zoufalství z vývoje na bojišti.