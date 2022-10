Írán „brzy“ dodá Rusku rakety krátkého doletu i drony, tvrdí zdroje z Teheránu

Moskva podle Reuters dohodu s Teheránem uzavřela už 6. října, a to když íránský viceprezident Mohammad Mokhber a dva představitelé mocných íránských revolučních gard navštívili ruskou metropoli.

„Rusové požádali o více bezpilotních letounů a íránských balistických střel se zlepšenou přesností - raket typu Fateh-110 a Zolfaghar,“ uvedl pod podmínkou anonymity íránský diplomat obeznámený s průběhem jednání. Rakety umí zasáhnout cíl na vzdálenost 300 nebo 700 kilometrů.

Diplomat zároveň odmítl tvrzení Západu, že se na dohodu vztahuje rezoluce OSN z roku 2015. Ta podle západních diplomatů počítá s omezením obchodování s raketami a související technologií do října 2023.

„Kde se rakety používají není věcí prodejce. Nestavíme se na žádnou stranu jako Západ. Chceme ukončit krizi diplomatickou cestou,“ dodal.

Rusko podle Kyjeva využívá bojové drony Šáhed-136 poskytnuté Teheránem k útokům na ukrajinská města a kritickou infrastrukturu. O jejich dodávkách opakovaně informovaly i americké zpravodajské služby. Ukrajina kvůli nim už vypověděla íránského velvyslance.

Teherán dosud popírá, že by Rusko těmito moderními stroji zásoboval. Takzvané kamikaze drony jsou zkonstruovány tak, aby samy sloužily k přímému útoku na cíl, při němž jsou zničeny. To, že by Rusko používalo na Ukrajině íránské drony v úterý znovu popřela i Moskva.

Zásilka „maximálně do deseti dnů“

Podle Reuters lze předpokládat, že přidání raket na seznam zbraní, které Írán Kremlu dodává, ještě zvýší napětí mezi Teheránem a Washingtonem. Americké ministerstvo zahraničí v pondělí vyhodnotilo, že Kreml íránské drony v pondělí ráno použil v útoku na Kyjev.

Pro Rusko je pod tíhou západních sankcí uvalených na jeho průmysl stále těžší vyrábět vlastní zbraně a proto se obrací k dovozu od svých partnerů, kromě Íránu jde také například o Severní Koreu.

Teherán je zřejmě připraven dodat Moskvě zbraně co nejdříve. „Rusové chtěli koupit stovky našich raket, i těch středního doletu. Řekli jsme jim, že můžeme brzy poslat několik set raket krátkého doletu Zolfaghar a Fateh 110,“ řekl Reuters nejmenovaný íránský představitel. „Nemohu vám poskytnout přesný čas, ale velmi brzy budou odeslány ve dvou až třech zásilkách,“ dodal.

Další íránský diplomat, který si rovněž nepřál uvést své jméno, pak uvedl, že zásilka se uskuteční „maximálně do deseti dnů“.

Íránští představitelé také uvedli, že Teherán v září odmítl žádost prezidenta Vladimira Putina o dodávku sofistikovaných íránských útočných dronů Arash 2, které umí operovat na dlouhé vzdálenosti. „Velitelé revolučních gard se obávali, že pokud Rusko použije tento dron na Ukrajině, Američané mohou mít přístup k naší technologii,“ vysvětlili krok.

Ukrajina přeruší s Íránem diplomatické styky

Šéf ukrajinské diplomacie Dmytro Kuleba v úterý v reakci na dodávky zbraní oznámil, že se Ukrajina chystá s Íránem přerušit diplomatické vztahy. Příslušný návrh předložil prezidentu Volodymyru Zelenskému.

„Vzhledem k četným škodám způsobeným íránskými bezpilotními letouny na ukrajinské civilní infrastruktuře, úmrtím a utrpení našich lidí a zprávám o možném pokračování dodávek zbraní z Íránu do Ruska předkládám prezidentovi návrh na přerušení diplomatických vztahů s Íránem,“ uvedl.

Kuleba upozornil, že Ukrajina nikdy nezastávala protiíránskou pozici. Obnovení vztahů však bude podle něj možné teprve ve chvíli, kdy Írán s dodávkami dronů Rusku přestane.

Podle ukrajinského ministra zahraničí je Kyjev připraven předat všem „pochybujícím“ zemím Evropské unie důkazy o íránských dodávkách bojových dronů Rusku. Reagoval tím na pondělní slova šéfa unijní diplomacie Josepa Borrella, že EU bude teprve o dodávkách hledat konkrétní důkazy.

Kuleba rovněž řekl, že Ukrajina v úterý oficiálně požádá Izrael o poskytnutí systémů protivzdušné obrany. Právě Izrael, o jehož zničení Teherán opakovaně hovoří, sleduje podle médií se znepokojením nasazení íránských dronů na Ukrajině. Obává se totiž, že tyto zbraně by byly použity při příštích válkách proti Izraeli na jeho severní hranici.