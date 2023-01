Zajaté ruské tanky jsou přínosem i bolehlavem, udržet je v chodu je výzva

Když ukrajinští vojáci na podzim narazili na opuštěné ruské bojové vozidlo BMP-3, věděli, že získali vzácnou kořist. Stroj s pancéřováním, kanónem ráže sto milimetrů a dojezdem až 600 kilometrů je jedním z mála svého druhu, které ukrajinská armáda Rusům od počátku invaze zabavila.

Asi před měsícem, po několika týdnech ve službách Ukrajinců, ale vozidlu selhal motor a palivový systém. Od té chvíle stojí ve vojenské opravárně v severovýchodní Charkovské oblasti.

Ukrajinská armáda se zmocnila už několika set ruských tanků, obrněných transportérů či pěchotních vozidel. Řada z nich ale uvízla v hangárech, zatímco se opravárenské útvary snaží najít díly potřebné k jejich renovaci.

Prapor údržby 14. samostatné mechanizované brigády, která působí ve zmíněné dílně v Charkovském regionu, součástky nutné k opravě BMP-3 dosud nenašel. „Je zřejmé, že by vozidlo mělo bojovat s nepřítelem a ne otálet v hangáru,“ míní sedmačtyřicetiletý velitel praporu Ruslan.

K renovaci vozidla je podle něj potřeba identická shoda, neboť na rozdíl od dřívějších modelů tohoto typu bojového vozidla nelze BMP-3 opravit pomocí dílů z podobných ukrajinských vozidel.

„Je možné, že jiná brigáda může mít vozidlo, které se hodí na součástky, ale neexistuje žádný systém pro lokalizaci dílů,“ popsal Ruslan deníku The Washington Post (WP) s tím, že armádě by se by hodila databáze sledující kompatibilní díly napříč brigádami. „Ušetřilo by to čas,“ míní.

„Ukrajinci napříč zemí zajali tolik ruských vozidel různých typů, že je těžké zajistit logistiku dílů,“ uvedl na Twitteru americký analytik Sydney Freedberg.

„Ihned lze použít jen minimum strojů“

Tankista Vadym Ustymenko, jenž slouží v 25. ukrajinské výsadkové brigádě, patřil k prvním vojákům, kteří v září po úspěšné protiofenzivě na severu země dorazili do města Izjum. Prchající Rusové tu zanechali mimořádné množství tanků i dalšího vybavení. „Tanků bylo opravdu hodně, ale jen velmi málo bylo provozuschopných,“ podotýká Ustymenko.

„Ty, které jsme mohli rovnou spustit nebo potřebovaly jen trochu práce, šlo spočítat na jedné ruce. Těch, které potřebovaly nějakou opravu, ale nakonec by fungovaly, bylo tak třicet procent. A nejméně padesát procent bylo haraburdí, které vyžaduje spoustu práce,“ dodává.

Poškozené nepřátelské tanky lze podle Ustymenka použít nejen coby „dárce“ dílů pro další ruské stroje, ale také pro ty ukrajinské.

„Vzhledem k tomu, že ukrajinské zbraně pocházejí převážně z SSSR, tank, který je více než třicet let starý, by mohl být vylepšen náhradním dílem ze zabaveného ruského modelu, který je jen pět let starý,“ popsal.

Opravy ztěžuje nedostatek elektřiny

Muži z praporu údržby v Charkovské oblasti podle velitele Ruslana v poslední době pracovali na opravách dvou ruských tanků a několika ruských obrněných transportérů. Šlo zejména o renovaci motorů, kulometných věží či řídicích systémů. Jednou z prvních věcí, které jednotka při opravě dělá, je přemalování symbolu Z, které na stroj umístili jeho předchozí majitelé.

„Často je nejnáročnější částí opravy ruského vozidla prostě identifikace problému,“ podotýká Ruslan. „Každá brigáda má jednotku technického průzkumu, která hledá opuštěná vozidla či vybavení a následně je přepravuje na místa oprav,“ říká s tím, že v zimě se technika hledá lépe.

Práci opravářů nicméně komplikují neustálé výpadky proudu způsobené ruským bombardováním. „Generátor nestačí k napájení všech nástrojů, které potřebujeme k opravám zařízení,“ uzavírá Ruslan.