Nejen Javeliny, ale i staré granáty za pár tisíc ničí tanky za miliony

Find and destroy every russian tank! You can support us financially: https://t.co/sCVydQOS37 #аеророзвідка #aerorozvidka #airreconnaissance #війнавУкраїні #warinUkraine #розвідка #war #війна #війна2022 #війназРосією #злочин #crime https://t.co/KvuOGOjPDa