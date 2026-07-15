Rusové hlásí zmařený útok pašovanými drony. Na Ukrajinu měly mířit i přes Slovensko

Tvrzení FSB nebylo možné nezávisle ověřit. Kyjev se nevyjádřil a hudebník obvinění podle webu The Moscow Times odmítl.
Podle FSB se na ruské území v zásilce španělských keramických dlaždic dostalo 35 FPV dronů, které obsahovaly řídící systémy kanadské výroby odolné proti elektronickému boji a také zahraniční výbušniny. Počáteční nastavení a montáž dronů před jejich přepravou do Ruska se odehrálo v Kyjevě, uvádí ruská tajná služba. Náklad měl přitom podle ní putovat do Ruska přes slovenskou metropoli Bratislavu, polské město Siedlce a běloruský Brest.
Následně byly podle FSB drony uschovány ve skladu nacházejícím se poblíž cíle. K přípravě místa pro start bezpilotních letounů Ukrajinci naverbovali dva moldavské občany, kteří připravili prostor a odletěli z Ruska, tvrdí FSB.
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Ukrajinské tajné služby podle ní naverbovaly mimo jiné také člověka, jenž si dříve odpykával trest za závažné trestné činy, ale v roce 2022 podepsal smlouvu s ruskou žoldnéřskou Wagnerovou skupinou a zúčastnil se na ruské straně bojů proti Ukrajině. Následně se dočkal amnestie a v roce 2023 se stal ruským občanem, píše FSB na svém webu.
Tento člověk podle ní aktivoval drony a poté místo opustil, aby se prý zapojil na Ukrajině do bojů, tentokrát proti ruské armádě. FSB ale tvrdí, že ho zadržela, drony zneškodnila a jednoho z kompliců zastřelila, když kladl při zadržení ozbrojený odpor.
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Kromě toho FSB obvinila ze spoluorganizace útoku rappera a bloggera Vasyljeva, jenž má podle ní ukrajinské i americké občanství a pobývá ve Španělsku a na Slovensku. „Odpočívám a hraju (hru) Dota. O jakém organizování to mluvíte?“ reagoval podle The Moscow Times hudebník na sociálních sítích s odkazem na strategickou počítačovou hru.
Ukrajina se brání už pátým rokem rozsáhlé ruské vojenské invazi a součástí bojů jsou mimo jiné vzdušné útoky obou stran. Moskva od začátku invaze do sousední země připisuje ukrajinským tajným službám zodpovědnost za bombové a jiné útoky v Rusku. Ukrajina se k některým z nich přihlásila.
Loni ukrajinská tajná služba SBU uvedla, že podnikla útok, při kterém nákladními vozy dovezené ukrajinské drony zasáhly desítky válečných letounů na vojenských letištích v hloubi ruského území.