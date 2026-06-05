Ukrajinské bojiště se stalo testovací půdou pro zvláštní experiment. Ukrajinští vojáci dostali ruční zařízení, přes která přímo zadávali úkoly komerčním satelitům, bez nutnosti čekat na centralizované vedení.
Tento test, prováděný satelitní společností Vantor (dříve známou jako Maxar Intelligence), se ukázal být úspěšným. Jednotky byly schopny identifikovat cíle, provést údery a poté rychle znovu zadat úkoly družicím za účelem vyhodnocení škod po útoku. Proces, který obvykle trval dny, se nyní zkrátil na hodiny.
Příliš centralizované vedení je problém i pro USA, přičemž americká armáda se snaží přijít s vlastními postupy, jak dostat satelitní data přímo k vojákům. Ukrajina to už umí.