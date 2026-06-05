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Tak kosí Rusy. Vojáci na frontě už dostávají data ze satelitů v reálném čase na mobil

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Satelitní snímek ukazuje následky útoku na korvetu Bojkij v petrohradském přístavu Kronštadt. (3. června 2026) | foto: Profimedia.cz

Jan Hron
  17:22
Ukrajinští vojáci dostávají satelitní data od americké společnosti Vantor přímo do svých telefonů a počítačů. Mohou díky tomu rychleji identifikovat a zlikvidovat ruské cíle. Ukrajina navíc využívá ke sledování ruské armády kromě zahraničních zdrojů i vlastní satelit.

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Ukrajinské bojiště se stalo testovací půdou pro zvláštní experiment. Ukrajinští vojáci dostali ruční zařízení, přes která přímo zadávali úkoly komerčním satelitům, bez nutnosti čekat na centralizované vedení.

Tento test, prováděný satelitní společností Vantor (dříve známou jako Maxar Intelligence), se ukázal být úspěšným. Jednotky byly schopny identifikovat cíle, provést údery a poté rychle znovu zadat úkoly družicím za účelem vyhodnocení škod po útoku. Proces, který obvykle trval dny, se nyní zkrátil na hodiny.

Příliš centralizované vedení je problém i pro USA, přičemž americká armáda se snaží přijít s vlastními postupy, jak dostat satelitní data přímo k vojákům. Ukrajina to už umí.

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