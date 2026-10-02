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Rusové vypouštějí „vousaté šáhedy“. Kácejí vysoké vedení, ničí pilíře mostů

Adam Hájek
  15:00

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Vousatý šáhed. Tyč v čumáku ruského kamikaze dronu zřejmě slouží jako mechanický spínač hlavice s s kumulativně-řeznou náplní (1. října 2026) | foto: t.me/serhii_flash

Rusko nezahálí. Po kamikaze dronech s proudovým pohonem začalo při bombardování Ukrajiny používat šáhedy se speciální bojovou hlavicí určenou k ničení ocelových konstrukcí. V první řadě stožárů vysokého napětí a mostních pilířů.

Pokud jde o poslední výstřelky a bleskurychlý technologický vývoj na bojišti, nenajdete na Ukrajině o moc uznávanějších analytiků, než je Serhij „Flash“ Beskrestnov. Jeho doménou je elektronický boj, rušičky a spojařina, dělal poradce na ministerstvu obrany a na svém telegramu pravidelně zveřejňuje rozbory ukořistěné ruské techniky.

Tento čtvrtek svých bezmála 170 tisíc followerů varoval, že Ukrajina se před zimou musí připravit na novou hrozbu.

„Špatná zpráva. Nepřítel na tryskovém dronu poprvé použil zvláštní bojovou nálož se speciální kumulativně-řeznou náplní (KRSN). Byla vytvořena speciálně pro ničení stožárů vysokého napětí a železných mostních konstrukcí,“ uvedl Beskrestnov.

Zní to velmi odborně, ale princip je jednoduchý.

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