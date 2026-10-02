Pokud jde o poslední výstřelky a bleskurychlý technologický vývoj na bojišti, nenajdete na Ukrajině o moc uznávanějších analytiků, než je Serhij „Flash“ Beskrestnov. Jeho doménou je elektronický boj, rušičky a spojařina, dělal poradce na ministerstvu obrany a na svém telegramu pravidelně zveřejňuje rozbory ukořistěné ruské techniky.
Tento čtvrtek svých bezmála 170 tisíc followerů varoval, že Ukrajina se před zimou musí připravit na novou hrozbu.
„Špatná zpráva. Nepřítel na tryskovém dronu poprvé použil zvláštní bojovou nálož se speciální kumulativně-řeznou náplní (KRSN). Byla vytvořena speciálně pro ničení stožárů vysokého napětí a železných mostních konstrukcí,“ uvedl Beskrestnov.
Zní to velmi odborně, ale princip je jednoduchý.