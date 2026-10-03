„Je to jednoduché. Napíšete něco jako ‚hledám práci‘ a všechno tam najdete,“ popsal sedmnáctiletý Maksym Paršyn, jak na Telegramu narazil na nabídky anonymních verbířů slibujících peníze za zdánlivě jednoduché úkoly. Paršyn pochází ze Slovjansku v Doněcké oblasti.
Nejdříve přijal zakázku za 13 tisíc hřiven (šest tisíc korun). Jeho úkolem bylo zapálit skříň železničního zabezpečovacího zařízení. O den později mu tentýž kontakt nabídl další peníze za žhářský útok na náborové centrum, tentokrát ale odmítl a účet na Telegramu zablokoval.
Po několika týdnech se však na platformu vrátil pro další peníze. Tentokrát v rámci zadání nasprejoval graffiti na budovu vojenského odvodového střediska. Později mu koordinátor nabídl v přepočtu 63 tisíc korun za podpálení pošty. Mladík úkol splnil, brzy nato ho ale dopadla ukrajinská tajná služba. Po roce stráveném ve vazbě nyní dostal čtyřletý trest.
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Uděláme Evropě ze života peklo, plánuje Rusko. Obětí útoků může rychle přibývat
Podobných případů přibývá po celé Ukrajině. Podle tamního ministerstva spravedlnosti si za sabotáže a další útoky organizované na pokyn Ruska odpykává trest třináct nezletilých, z toho pět dívek. Úřady zadržely přes 300 mladistvých, kteří čelí stejným obviněním – někteří dostali podmínku, další teprve čelí vyšetřovaní nebo čekají na rozsudek.
Mnoho odsouzených skončilo v nápravné kolonii pro mladistvé v Kremenčuku na střední Ukrajině. Vedle výkonu trestu tam pokračují ve studiu a připravují se na návrat do běžného života. „Většinu z nich nepřivedla k sabotážím vlastizrada, ale finanční nouze,“ řekl listu The Washington Post náměstek ministra spravedlnosti Jevhen Pikalov.
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Sex jako zbraň. Rusové verbují ukrajinské teenagerky k vraždění vojáků
Ukrajinská policie upozornila, že ruská tajná služba mladistvé stále častěji navádí také ke sledování ukrajinských vojáků nebo k cíleným útokům na ně. V těchto případech cílí verbíři zejména na mladá děvčata.
Vyšetřovatelé od začátku roku odhalili šest vražd nebo pokusů o vraždu vojáků, které podle nich zorganizovala Moskva.
Jeden z nejvýraznějších případů se odehrál v Žytomyrské oblasti. Policie tam v červnu zadržela sedmnáctiletou dívku z Berdyčiva, kterou podezírá z otravy ukrajinského vojáka na pokyn ruského koordinátora.
Z rušičky signálu se vyklubala výbušnina
Mezi odsouzenými v Kremenčuku je také Jaroslav Suzanckyj. Když mu bylo šestnáct, narazil na inzerát slibující „snadný výdělek“ 3 500 korun. Nabídku přijal a rovněž zapálil zabezpečovací skříň na železnici.
Mladíkova rodina se dostala do finanční tísně poté, co na začátku války narukovali do armády jeho otec i otčím. Matka zůstala sama na tři děti a Jaroslav začal brát jakoukoli práci, která mu přišla pod ruce.
Odměna za další úkol byla neodolatelná. Verbíř mu slíbil 60 tisíc hřiven (28 600 korun) za doručení zařízení, které Jaroslav považoval za rušičku signálu. Ve skutečnosti šlo o výbušninu, kterou měl odnést na určené místo. Ukrajinská rozvědka Jaroslava zadržela dřív, než stihl úkol splnit.
Válka na Ukrajině
Dnes je mu osmnáct – u soudu dostal pět let vězení. Mladiství mohou v Kremenčuku zůstat až do 22 let, pokud pokračují ve vzdělávání, nebo se nechat převézt do přísněji střežené věznice pro dospělé.
Deník Financial Times uvedl, že 21 procent lidí zadržených loni na Ukrajině za spolupráci s Ruskem tvořili teenageři. Zatímco dříve plnili především úkoly spojené se sběrem informací, šířením propagandistických letáků nebo žhářstvím, dnes se častěji podílejí na špionáži, manipulaci s výbušninami a útocích proti ukrajinským vojákům.
Nejmladším člověkem, kterého se Rusko pokusilo získat pro sabotážní činnost, bylo teprve jedenáctileté dítě.