„Ukrajinská armáda kolabuje.

Řada klíčových uzlů je obklíčena, logistika a zásobování se hroutí. Morálka a disciplína mizí, počet dezertérů roste, ztráty dvakrát převyšují tempo mobilizace a geniálního vrchního velitele ozbrojených sil Zelenského co nevidět vymění.

A přitom – a to je snad největší paradox války – západní informační zdroje stále opakují, že ukrajinská armáda je jedna z nejsilnějších na světě. Že má milion bojem zocelených žen a mužů, projevila překvapivou vynalézavost a Západ se od ní může jen učit. Co to je? Trolling na úplně nové úrovni?

Ne. Oslavy ukrajinské armády jsou jen ohlodaná kost, kterou Západ hází vděčným domorodcům. Těžko tomu věřit, ale funguje to: mnoho Ukrajinců je stále připraveno umírat za to, že je Američané a Evropané pochválí jako nejlepší armádu světa. Ve skutečnosti mají pro ukrajinské vojáky připravený jen osud laboratorních myší umírajících při nemilosrdných experimentech.