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Ukrajinci zapálili Rusku ropný terminál. Jen pár hodin po dohodě Trumpa s Putinem

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  10:55aktualizováno  11:03
Ukrajinské drony v noci zaútočily na ropný terminál Jih Ruska v Rostovské oblasti, kde vypukl rozsáhlý požár. Podle ruských úřadů útočila více než stovka dronů. Ukrajinský nálet následoval jen několik hodin po uzavření dohody amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem o dodávkách ruské nafty na americký a světový trh.

Válka na Ukrajině

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Dohodu Trumpa s Putinem ostře kritizoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, podle kterého by Ukrajina podpořila zmírnění sankcí proti Rusku jen v případě uzavření dohody, že se obě strany zdrží útoků na energetická zařízení.

Ukrajinské drony poškodily ruský ropný terminál, tvrdí média
Americký prezident Donald Trump vítá ruského prezidenta Vladimira Putina na vojenské základně v Anchorage na Aljašce. (15. srpna 2025)
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se setkává s ukrajinskými vojáky u frontové linie poblíž Lymanu. (30. září 2026)
V Moskvě se kvůli palivové krizi opět tvoří dlouhé kolony u čerpacích stanice. (21. srpna 2026)
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Trump se dohodl s Putinem poté, co Zelenskyj ignoroval opakované americké žádosti, aby Ukrajinci neútočili na ruské rafinerie, protože tím poškozují i Spojené státy.

Američtí vyjednávači během rozhovorů s ukrajinskými představiteli podle portálu Axios kvůli útokům na ruská ropná zařízení pohrozili, že USA přestanou Ukrajině poskytovat zpravodajské informace.

Dohoda o ruské naftě rozbila jednání o míru, schůzka v Miami skončila předčasně

Trumpova dohoda s Putinem o zrušení sankcí na ruskou naftu „představuje jednostranný ústupek USA vůči Rusku, a to v situaci, kdy Rusko nenabídlo USA žádné ústupky v jednáních o ukončení války na Ukrajině“, upozornil americký Institut pro studium války (ISW).

Trumpovo rozhodnutí „bude financovat ruské válečné úsilí a prodlouží válku na Ukrajině“, varovali analytici institutu.

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Rovněž připomněli, že loni tvořil ruský vývoz jen 9,5 procenta celosvětového objemu exportu nafty, přičemž letos v červenci ruská vláda dočasně zakázala vývoz nafty poté, co Ukrajina zesílila své údery na ruské kapacity pro zpracování ropy a na ruskou logistiku, včetně dodávek paliva.

Terminál Jih Ruska, nazývaný také NZNP, je s to za rok přepravit okolo 2,5 milionu tun ropy a ropných výrobků, pocházejících z rafinerie v Novošachtinsku.

Na terminál útočily ukrajinské drony i dříve, nálet v červenci potvrdil ukrajinský generální štáb. Jiné zdroje odhadují kapacitu tohoto překladiště na lodě plující po Donu a Azovském moři na 3,5 milionu tun.

Záporoží hlásí osm mrtvých včetně dětí

Ruský úder na Záporoží na jihovýchodě Ukrajiny si v sobotu ráno vyžádal osm mrtvých, včetně tří dětí. Raněných je šestnáct a čtrnáct pohřešovaných může být pod troskami, uvedla policie.

Ruské drony během noci zaútočily také na Lvov a na Ivano-Frankivsk na západě Ukrajiny. Zatím nejsou informace o případných škodách, obětech či raněných, napsal portál RBK-Ukrajina.

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Šest obyvatel Rostova na Donu na jihozápadě Ruska utrpělo zranění při nočním náletu ukrajinských dronů, informoval gubernátor Jurij Sljusar.

Protivzdušná obrana v Rostovské oblasti během noci podle gubernátora zničila více než stovku dronů. V Rostově škody utrpělo několik obytných a rodinných domů, v přístavu Azov byly poškozeny dvě lodi. Hasiči hasí požáry skladů. Provoz vlaků, jehož přerušení si vynutilo poškození železničního mostu, se podařilo obnovit.

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Ukrajina od února 2022 vzdoruje ruské invazi, jejíž součástí jsou i každodenní útoky drony, střelami či raketami po celé zemi. Ukrajina v sebeobraně podniká rovněž vzdušné údery na cíle v Rusku.

Kyjev i Moskva tvrdí, že se zaměřují výhradně na vojenské cíle či na cíle související s armádou a vedením války. Při útocích ale umírají i civilisté. Drtivou většinu civilních obětí OSN zaznamenala na území kontrolovaném Kyjevem, na které útočí ruská armáda.

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