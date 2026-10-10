Ukrajinci zapálili Rusku ropný terminál. Jen pár hodin po dohodě Trumpa s Putinem

Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Dohodu Trumpa s Putinem ostře kritizoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, podle kterého by Ukrajina podpořila zmírnění sankcí proti Rusku jen v případě uzavření dohody, že se obě strany zdrží útoků na energetická zařízení.
Trump se dohodl s Putinem poté, co Zelenskyj ignoroval opakované americké žádosti, aby Ukrajinci neútočili na ruské rafinerie, protože tím poškozují i Spojené státy.
Američtí vyjednávači během rozhovorů s ukrajinskými představiteli podle portálu Axios kvůli útokům na ruská ropná zařízení pohrozili, že USA přestanou Ukrajině poskytovat zpravodajské informace.
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Trumpova dohoda s Putinem o zrušení sankcí na ruskou naftu „představuje jednostranný ústupek USA vůči Rusku, a to v situaci, kdy Rusko nenabídlo USA žádné ústupky v jednáních o ukončení války na Ukrajině“, upozornil americký Institut pro studium války (ISW).
Trumpovo rozhodnutí „bude financovat ruské válečné úsilí a prodlouží válku na Ukrajině“, varovali analytici institutu.
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Rovněž připomněli, že loni tvořil ruský vývoz jen 9,5 procenta celosvětového objemu exportu nafty, přičemž letos v červenci ruská vláda dočasně zakázala vývoz nafty poté, co Ukrajina zesílila své údery na ruské kapacity pro zpracování ropy a na ruskou logistiku, včetně dodávek paliva.
Terminál Jih Ruska, nazývaný také NZNP, je s to za rok přepravit okolo 2,5 milionu tun ropy a ropných výrobků, pocházejících z rafinerie v Novošachtinsku.
Na terminál útočily ukrajinské drony i dříve, nálet v červenci potvrdil ukrajinský generální štáb. Jiné zdroje odhadují kapacitu tohoto překladiště na lodě plující po Donu a Azovském moři na 3,5 milionu tun.
Záporoží hlásí osm mrtvých včetně dětí
Ruský úder na Záporoží na jihovýchodě Ukrajiny si v sobotu ráno vyžádal osm mrtvých, včetně tří dětí. Raněných je šestnáct a čtrnáct pohřešovaných může být pod troskami, uvedla policie.
Ruské drony během noci zaútočily také na Lvov a na Ivano-Frankivsk na západě Ukrajiny. Zatím nejsou informace o případných škodách, obětech či raněných, napsal portál RBK-Ukrajina.
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Šest obyvatel Rostova na Donu na jihozápadě Ruska utrpělo zranění při nočním náletu ukrajinských dronů, informoval gubernátor Jurij Sljusar.
Protivzdušná obrana v Rostovské oblasti během noci podle gubernátora zničila více než stovku dronů. V Rostově škody utrpělo několik obytných a rodinných domů, v přístavu Azov byly poškozeny dvě lodi. Hasiči hasí požáry skladů. Provoz vlaků, jehož přerušení si vynutilo poškození železničního mostu, se podařilo obnovit.
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Ukrajina od února 2022 vzdoruje ruské invazi, jejíž součástí jsou i každodenní útoky drony, střelami či raketami po celé zemi. Ukrajina v sebeobraně podniká rovněž vzdušné údery na cíle v Rusku.
Kyjev i Moskva tvrdí, že se zaměřují výhradně na vojenské cíle či na cíle související s armádou a vedením války. Při útocích ale umírají i civilisté. Drtivou většinu civilních obětí OSN zaznamenala na území kontrolovaném Kyjevem, na které útočí ruská armáda.