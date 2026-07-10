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Rusko nepodceňujme. Ukrajinci připouštějí plichtu, Putin hodlá přitvrdit

Jan Hron
  20:00

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Ruský prezident Vladimir Putin navštěvuje velitelské stanoviště ruské armády na nezveřejněném místě. (3. července 2026) | foto: Kremlin.ruReuters

Rusko není poražené a byla by chyba jej podceňovat, varuje bývalý vrchní velitel ukrajinských ozbrojených sil Valerij Zalužnyj stejně jako nástupce Oleksandr Syrskyj. Ukrajinci potvrzují, že na frontě jsou obě strany v zásadě v patové situaci. Podle zákulisních informací ruský prezident Vladimir Putin hodlá situaci eskalovat. Pro ospravedlnění mobilizace by mohl provést útok na NATO.

Prohrává Rusko válku? Některé západní analýzy už naznačují, že ano. Rusko čelí rozsáhlé palivové krizi. Objevují se články, že ztrácí víc území, než kolik přidává. A i americký prezident Donald Trump uznal, že bojiště je smrtelnější pro ruské vojáky než pro ty ukrajinské.

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