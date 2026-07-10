Prohrává Rusko válku? Některé západní analýzy už naznačují, že ano. Rusko čelí rozsáhlé palivové krizi. Objevují se články, že ztrácí víc území, než kolik přidává. A i americký prezident Donald Trump uznal, že bojiště je smrtelnější pro ruské vojáky než pro ty ukrajinské.
Rusko nepodceňujme. Ukrajinci připouštějí plichtu, Putin hodlá přitvrdit
„Baťovský“ požár ve Zlíně: budova se bortí, pryč je zboží za miliony. Poštu hasiči uhájili
V centru Zlína vypukl ráno požár budovy v někdejším baťovském továrním areálu, hasiči posléze vyhlásili zvláštní stupeň poplach. Požár narušil statiku, severní část budovy se zřítila okolo 13....
Vyostřená atmosféra na summitu NATO trvá. Babiš na fóru dostal čestné místo
Od našich zpravodajů v Turecku Zatím to moc nevypadá, že na summitu NATO v turecké Ankaře bude Česká republika mluvit jednotně. Prezidenta Petra Pavla sice předběžné opatření Ústavního soudu vypravilo na akci v rámci české...
V džínách naostro rozdráždila Ameriku. Lolitku z ní udělala vlastní matka
Desítky let před tím, než část světa pobouřila Sydney Sweeney v reklamě na džíny, vzbudila v upjatém denimu skandál náctiletá Brooke Shieldsová. Za její kariérou, která často hraničila s dětskou...
Babiš si po společné fotce potřásl rukou s Trumpem. Pohovořil s ním už na večeři
Od našich zpravodajů v Ankaře Premiér Andrej Babiš (ANO) si na summitu NATO v Ankaře po středeční společné fotce lídrů potřásl rukou s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Babiš už ráno řekl, že s Trumpem mluvil na úterní...
Na summitu se míjeli. Dáme selfie, když mě posadí vedle Pavla, žertoval Babiš
Od našich zpravodajů v Turecku Premiér Andrej Babiš (ANO) s manželkou Monikou vyrazil na neformální večeři pro hlavy států a vlád pořádanou prezidentem Turecka Recepem Tayyipem Erdoganem s chotí. Na stejnou akci se jen několik...
České finále Wimbledonu odvysílá Prima. Nabídla výrazně více peněz, reaguje ČT
Souboj dvou českých hráček ve finále nejslavnějšího tenisového turnaje světa Wimbledonu je historická událost, proto na ni reagují také televizní stanice. Kromě tradičního vysílání na Eurosportu tak...
Rusko nepodceňujme. Ukrajinci připouštějí plichtu, Putin hodlá přitvrdit
Rusko není poražené a byla by chyba jej podceňovat, varuje bývalý vrchní velitel ukrajinských ozbrojených sil Valerij Zalužnyj stejně jako nástupce Oleksandr Syrskyj. Ukrajinci potvrzují, že na...
Filmem jsem chtěla vyvážit tátovy démony jeho světlem, říká Ester Geislerová
Vizuální umělkyně a herečka Ester Geislerová, nejmladší z tria sester, je ženou mnoha talentů. Ve své práci propojuje film, výtvarné umění, psychologii i digitální kulturu (populární projekt Terapie...
Já mu to vysvětlím, řekl Macinka po sporu s Okamurou. Rozkol v koalici nečeká
Od našeho zpravodaje v Itálii Ministr zahraničí Petr Macinka po nesouhlasu koaličního hnutí SPD kvůli zapojení Česka do iniciativy na podporu Ukrajiny uvedl, že chce celou záležitost ještě probrat s předsedou SPD Tomiem Okamurou....
V Británii našli mrtvou protiimigrační političku, policie dopadla možného vraha
Britská politička Ann Widdecombeová zemřela ve čtvrtek ve věku 78 let. Policie konstatovala, že utrpěla vážná zranění a zahájila vyšetřování možné vraždy. Widdecombeová byla naposledy členkou...
Ruský útok na Kramatorsku zabil čtyři lidi. Mezi oběťmi je i 14letý chlapec
Nejméně čtyři lidé včetně čtrnáctiletého chlapce zahynuli při pátečním ruském bombardování Kramatorsku na východě Ukrajiny. Devět dalších utrpělo zranění, uvedl náčelník Doněcké oblasti Vadym...
Jedno zařízení mohlo požáru zabránit, v budově ale nebylo, říká velitel hasičů
Zpočátku to vypadalo, že by se budova 34 dala zachránit. Když se ale začaly plameny šířit, bylo zřejmé, že půjde k zemi. Zabránit by tomu mohlo jen stabilní hasicí zařízení ve stropech, které však v...
MŽP snížilo počet vymezených akceleračních zón z původních 110 na 61
Ministerstvo životního prostředí snížilo počet oblastí vymezených pro zrychlenou výstavbu větrných nebo solárních elektráren na 61. Původně bylo přitom vymezeno 110 takzvaných akceleračních zón.
Ruská propaganda využila desetiletého sirotka ke lži o osvobození Kosťantynivky
Ruská propaganda opět zasahuje. Začala totiž šířit příběh desetileté Ukrajinky z Kosťantynivky, jež při ukrajinském útoku údajně přišla o matku, babičku i dědečka. Zatímco kremelská mašinérie tvrdí,...
OBRAZEM: Od prvních plamenů k totální devastaci zlínského giganta
Ničivý požár v baťovském areálu ve Zlíně začal nenápadně. Zasáhl horní patra jedenáctipodlažní budovy z 50. let, která je nejmohutnější stavbou ve městě. Během několika hodin se ale oheň rozšířil a...
Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu
V redakci eMimina si s přibývajícím věkem stále více uvědomujeme, že zdraví a dostatek energie nejsou samozřejmost. Proto jsme se rozhodly na...
Policie požár ve Zlíně prověřuje jako obecné ohrožení, budova se už nedá zachránit
Rozsáhlý požár výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně prověřuje policie pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi za něj hrozí...
Šílenství před policejní služebnou. Pár se dobýval dovnitř, sousedé na ně útočili
Neobvyklá skrumáž se utvořila před policejní služebnou v Úpici na Trutnovsku. Muž se ženou a psem se snažili dobouchat dovnitř, zatímco jiní na ně útočili a pokoušeli se je odradit od vstupu....