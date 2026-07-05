Zahraničněpolitický poradce Kremlu Jurij Ušakov uvedl, že se lídři „dotkli tématu řešení ukrajinského konfliktu, a to i s ohledem na summit NATO“.
Dodal, že podle Trumpa budou jeho zmocněnec Steve Witkoff a zeť Jared Kushner pokračovat ve svém zprostředkovatelském úsilí a jsou připraveni navštívit Moskvu. „Očekáváme je,“ prohlásil poradce. Zároveň uvedl, že ruská strana zdůraznila, že upřednostňuje politické a diplomatické řešení konfliktu, které však musí zohledňovat „zásadní ruské postoje“.
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Absenci pokroku v mírovém urovnání Putin vysvětlil Trumpovi postoji evropských lídrů. „Evropská válečná strana vychází z chybného vnímání celkové situace a stavu na linii bojového kontaktu,“ uvedl Ušakov.
Šéf Kremlu podle něho také Trumpovi „nakreslil obrázek skutečné situace na bojišti, kde ruské síly sebevědomě postupují“. Řada analytiků přitom upozorňuje, že ruský postup se v posledních měsících prakticky zastavil.
Putin podle Ušakova také zdůraznil, že Rusové dobyli Kosťantynivku na východní Ukrajině. Ukrajinský generální štáb přitom tuto informaci popřel.
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„Putin tak znovu telefonoval Trumpovi před důležitou mezinárodní schůzkou, zřejmě ve snaze ovlivnit jeho postoje,“ uvádí portál Agenstvo.
Šéf Kremlu obdobně volal svému americkému protějšku 14. června těsně před jeho účastí na summitu G7. Loni na podzim zase Putin zavolal Trumpovi den před jeho schůzkou se Zelenským v Bílém domě. Zatímco před ním byl americký lídr nakloněný dodání střel Tomahawk na Ukrajinu, po telefonátu s ruským prezidentem prudce otočil.
Kreml podle analytiků stále sází na takzvaného „ducha Anchorage“, tedy představu, že osobní jednání Putina s Trumpem na aljašském summitu z loňského srpna otevřelo cestu k dohodě výhodné pro Moskvu.
Ruští představitelé opakovaně naznačují, že během summitu vznikla neformální ujednání, na která by měl Washington navázat. Spojené státy však existenci jakékoli takové dohody vyloučily.
Putin se pustil do kapitol vztahů s USA
Lídři NATO chtějí na summitu v Ankaře, který se uskuteční 7. a 8. července, potvrdit oddanost kolektivní obraně v rámci článku 5 dohody aliance. Dalším tématem bude vyčlenění vojenské pomoci Ukrajině ve výši 70 miliard eur na rok 2026 a minimálně ekvivalentní částky v roce následujícím.
Trump ve čtvrtek znovu prohlásil, že USA utrácejí v rámci paktu neúměrně hodně oproti ostatním zemím aliance. „Očekávám, že na summitu to bude stejně jako loni - bude to zoufalá snaha udržet si Trumpa a Ameriku,“ konstatoval generál ve výslužbě Richard Shirreff, který od roku 2011 do 2014 zastával post zástupce vrchního velitele sil NATO v Evropě.
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Ukrajina se už více než čtyři roky brání rozsáhlé ruské invazi. Trump tvrdil, že válku ukončí do jednoho dne od nástupu do Bílého domu loni v lednu. Od té doby neúspěšně naléhal na obě strany, aby boje ukončily.
Moskva mimo jiné požaduje celý východoukrajinský region Donbas včetně části, kterou ruská vojska ani po čtyřech letech bojů nedokázala dobýt. To Kyjev odmítá. Ukrajina naopak navrhuje zastavit boje na současné linii a začít jednat, s čímž zase nesouhlasí Moskva.
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Telefonní rozhovor Putina a Trumpa se odehrál v sobotu večer, trval téměř půldruhé hodiny a uskutečnil se z iniciativy USA, uvedl Ušakov. Předtím Putin poslal Trumpovi gratulaci ke Dni nezávislosti.
„Vážený pane prezidente, drahý Donalde,“ začíná zpráva, kterou zveřejnilo ruské ministerstvo zahraničí. Deklarace nezávislosti USA podle Putina znamenala nejen začátek existence státu, ale byla také důležitým milníkem světových dějin. Tehdejší carské Rusko podporovalo severoamerické kolonisty usilující o nezávislost na Británii, připomněl.
Ruský prezident dále zdůraznil „mnoho slavných kapitol“ během dvou a půl století vztahů mezi oběma zeměmi.
„Byli jsme spojenci ve dvou světových válkách, společně jsme osvobodili lidstvo od hrůz nacismu a následně jsme sehráli důležitou roli při vytváření základů moderního světového uspořádání,“ napsal Putin. Rusko i USA coby největší jaderné mocnosti podle něj nesou „zvláštní odpovědnost za zajištění bezpečnosti a stability na globální úrovni“.
Paralely v boji Američanů a Ukrajinců za svobodu
Americký prezident před Putinem hovořil také s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Zelenskyj svůj rozhovor s Trumpem označil za „velmi dobrý“. Kromě blahopřání ke Dni nezávislosti rovněž Trumpovi poděkoval za dosavadní americkou pomoc v obraně proti ruské invazi.
Hovořili také o situaci na frontě a snahách ukončit válku, kterou zahájilo Rusko z Putinova rozkazu. „Domluvili jsme se, že v diskusi budeme pokračovat během summitu NATO v Ankaře,“ uvedl Zelenskyj.
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Stejně jako Američané v roce 1776 vybojovali a ubránili svou nezávislost, tak nyní Ukrajina bojuje za svou samostatnost a svobodu, uvedl ukrajinský prezident.
Připomněl, že USA v minulém století pomohly osvobodit svět od tyranů a vybudovaly partnerství, která lidstvu přinesla trvalý mír a možnost rozvoje ve svobodě.
„Nyní, ve 21. století, vliv a význam Ameriky rozhodně nejsou menší. A vidíme to obzvlášť jasně na Ukrajině, která bojuje za svou nezávislost, svobodu a právo našich lidí na štěstí se stejnou nadějí, stejným cílem a stejným odhodláním, s jakým Američané vybojovali a bránili svou vlastní nezávislost,“ uvedl Zelenskyj.