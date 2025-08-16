Výsledek summitu? Putin může několik dalších týdnů tlačit na frontě, míní analytik

Vladimir Putin a Donald Trump na summitu na Aljašce (15. srpna 2025) | foto: Reuters

Jan Hron
  13:22
Ruský prezident Vladimir Putin si odnáší ze summitu na Aljašce vítězství na body, neprohrál ale ani americký prezident Donald Trump. Setkání ukázalo, že už více naslouchá Ukrajině a Evropě. Ta sama by mohla dělat více, a ne jen kritizovat USA, uvádí v rozhovoru pro iDNES Premium odborník na mezinárodní vztahy Vlastislav Bříza.

Překvapil vás výsledek summitu? Jaká byla vaše očekávání?
Úplně mě nepřekvapil. Neměl jsem nikterak velká očekávání, protože aby ten summit byl úspěšný, potřebujete nějakou úroveň přípravy. Summit byl připraven relativně živelně a žádné vyjednávací týmy se dopředu nesetkávaly, takže jsem od toho nečekal nic dramatického, ve smyslu nějakých superpozitivních či supernegativních závěrů pro Ukrajinu. V tomhle ohledu se to veskrze naplnilo.

Kdo je vítěz summitu?
Trump určitě neprohrál, ale Putin si do jisté míry připsal vítězství. Nevidím žádné poražené. Když to řeknu sportovní terminologií, nedošlo k žádnému K. O., že by Trump knokautoval Putina či naopak, ale když dojde na body, Trump neprohrál, ale Putin si připsal vítězství.

Putin aspoň nahodil udičku, že se možná sejde se Zelenským. A to bohužel Trumpovi stačilo, aby nezavedl sekundární sankce a zase počkal.

