Ukrajina už dříve ruské obvinění popřela jako lež, jejímž cílem je podkopat pokrok v jednání o míru.
„Zástupcům ruských zpravodajských služeb se podařilo získat soubor s letovým zadáním, který v něm byl uložen. Dešifrování dat o trase ukázalo, že konečným cílem útoku ukrajinských bezpilotních letounů 29. prosince 2025 byl jeden z objektů rezidence ruského prezidenta v Novgorodské oblasti,“ uvedlo ve čtvrtek ruské ministerstvo obrany na Telegramu. „Tyto materiály budou předány americké straně prostřednictvím určených kanálů,“ dodal resort.
Ukrajinu z útoku na Putinovu rezidenci v Novgorodské oblasti jako první obvinil v pondělí ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, který zároveň podle státní tiskové agentury TASS prohlásil, že Moskva útok nenechá bez odpovědi a v reakci na něj také zreviduje svou vyjednávací pozici.
Ruské oznámení přišlo po zprávách o pokroku v jednáních ohledně možné mírové dohody po nedělní schůzce amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Ten reagoval na Lavrovovo prohlášení prakticky okamžitě a podle agentury Reuters označil jeho tvrzení za lež. Rusko chce podle Zelenského podkopat pokroky při vyjednávání.
Rusové ukázali dron, který prý mířil na Putinovu rezidenci. Přidali i „mapu náletu“
Šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha v úterý uvedl, že Moskva neposkytla žádné důkazy pro svá tvrzení ohledně údajného ukrajinského útoku na Putinovu rezidenci. Zelenskyj následně podle agentury AFP řekl, že ukrajinští činitelé se kvůli ruskému tvrzení spojili s Američany, a uvedl, že ukrajinští spojenci mají technické možnosti, aby si ověřili, že ruské informace nejsou pravdivé.
Ruské ministerstvo obrany ve středu zveřejnilo video vraku dronu, který podle něj Ukrajina poslala na prezidentské sídlo. Na záběrech je vidět rozbitý stroj ležící na zemi v zalesněném terénu a vedl něj muž v masce. Ministerstvo stroj označuje jako dron Čaklun-V. V jiném příspěvku resort publikoval mapu, na níž je vidět část Ruska a čáry, které podle něj znázorňují trasu ukrajinských dronů mířících k Novgorodské oblasti.
Kromě toho resort zopakoval dřívější tvrzení ruské strany, že dronů bylo 91 a všechny sestřelila protivzdušná obrana - z toho 49 nad Brjanskou oblastí, jeden nad Smolenskou oblastí a 41 strojů nad Novgorodskou oblastí. Útok podle něj nezpůsobil žádné škody na Putinově rezidenci ani na dalších místech v Rusku.
Mluvčí ukrajinské diplomacie Heorhij Tychyj uvedl, že video je k smíchu. Podle něj ani samotní Rusové neberou své tvrzení příliš vážně.
Rusko viní Ukrajinu z útoku na Putinovu rezidenci. To není dobré, řekl Trump
Deník The Wall Street Journal (WSJ) mezitím ve středu s odvoláním na své zdroje napsal, že američtí představitelé zodpovědní za národní bezpečnost dospěli k závěru, že ukrajinské drony nezaútočily na prezidenta Putina ani na jednu z jeho rezidencí.
Zpochybnili tak tvrzení Moskvy. Trump se ve středu podle médií jevil skeptický k ruskému tvrzení tím, že sdílel odkaz na úvodník listu New York Post a jeho titulek „Putinův ‚útok‘ ukazuje, že Rusko je tím, kdo stojí v cestě míru“.