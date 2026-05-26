Federální silnice R-280 „Novorusko“ má pro Rusy obrovský dopravní, strategický ale i emocionální význam.
Za prvé: ruští dovolenkáři po ní z Rostova na Donu za nějakých sedm hodin dojedou až na bělostné pláže jižního Krymu.
Za druhé: Je to symbol srůstání Ruska s ukrajinskými regiony anektovanými na podzim 2022, především se Záporožskou, Chersonskou a Doněckou oblastí. Ne náhodou silnice nese název Novorusko, což je historický termín z dob Kateřiny Veliké, kterým se Moskva ohání při ospravedlňování svých choutek na okupaci jihovýchodní Ukrajiny.
Obrovské území Ruska, které bylo tradičně považováno za jeho výhodu, se stalo strategickou zranitelností – ochránit celou zemi ze vzduchu je fyzicky nemožné.