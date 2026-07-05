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Fronty na ruských pumpách jsou vidět z vesmíru, na pořádek dohlížejí i kozáci

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  13:27
Fronty u ruských čerpacích stanic dosáhly takových rozměrů, že je jako velký úkaz zachycují i satelity ve vesmíru. Nedostatek benzinu zasáhl řadu regionů včetně Moskvy. Úřady už na některých pumpách povolaly policii. Za krizí stojí ukrajinské údery na rafinerie hluboko v ruském týlu.

Satelitní snímek ze 3. července zachytil několik kilometrů dlouhou kolonu aut před čerpací stanicí Rosněfť v obci Atamanovka v Zabajkalském kraji. Na internetu se objevilo video stejné fronty, která podle odhadů měřila zhruba 4,5 kilometru. Portál Meduza odhaduje, že v ní čekalo až 800 aut.

Zabajkalský kraj na konci června vyhlásil kvůli nedostatku benzinu stav zvýšené pohotovosti. Stanice BBC ověřila pravost záběrů dlouhých front na čerpacích stanicích už ve třinácti ruských regionech včetně metropole.V některých oblastech dohlížejí na pořádek u pump policisté.

V letovisku Anapa v Krasnodarském kraji na jihozápadě Ruska čerpací stanice střeží dokonce kozáci, kteří podle místních úřadů pomáhají předcházet konfliktním situacím, dohlížejí na fronty aut nebo brání tomu, aby si lidé plnili pohonnými hmotami kanystry. Ruská vláda čelí kvůli nedostatku pohonných hmot rostoucímu hněvu obyvatel.

U benzínek v Rusku se táhnou dlouhé fronty
Čerpací stanice v Moskvě (30. června 2026)
Fronty na benzín v Rusku: hádky u pump, lidé čekají i hodiny
Auta stojí ve frontě u čerpací stanice v krymském Simferopolu. (12. června 2026)
51 fotografií

Bránící se Ukrajina v posledních měsících zintenzivnila údery na ruskou energetiku – zejména rafinerie, čímž chce ochromit dodávky paliv ruské armádě a oslabit možnosti Moskvy financovat válku z prodeje ropných produktů. Od března zasáhly ukrajinské drony zařízení ruského ropného průmyslu nejméně padesátkrát, uvádí portál The Moscow Times.

Denní výroba benzinu spadla v Rusku přibližně o čtvrtinu na 85 tisíc tun, zatímco letní spotřeba země dosahuje kolem 110 tisíc tun. Krize donutila třetího největšího producenta ropy na světě dovážet benzin až z Indie.


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