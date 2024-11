Ruský Černý pátek. Limitovaná nabídka do války je za „pohádkové bohatství“

Podle ruské agentury TASS náborový bonus zvýšila například Omská oblast. K 400 tisícům rublů, tedy v přepočtu 90 tisícům Kč z federální kasy, které se podle dekretu prezidenta Vladimira Putina vyplácejí od srpna, přidává ze svého dalších 800 tisíc (181 tisíc Kč). Pokud dobrovolníci chtějí dostat celkově 1,2 milion rublů „na ruku“, musejí smlouvu podepsat od 25. listopadu do 20. prosince.

Podobné časově omezené nabídky využívají i jiné regiony. V Novosibirské oblasti si zájemci přijdou dokonce na 1,5 milionu rublů. Na podpis mají čas od 15. listopadu do 31. prosince.

Rekordmany jsou zřejmě v autonomní oblasti Chanty-Mansijsk, což je hodně ztracený bod na Sibiři, kde nabízejí náboráři téměř tři miliony rublů. Na to nemá ani Leningradská oblast, v jejíž metropoli Petrohradě lákají náborovým bonusem dva miliony.

Tam jsou životní náklady několikanásobně vyšší, takže pro obyvatele Sibiře se nabídka rovná výhře v loterii a dosažení pohádkového bohatství.

„Peníze jsou sociálním výtahem pro ty, kteří šli do války,“ řekl podle listu The New York Times jeden obyvatel Burjatska, sibiřské oblasti se značným podílem lidí žijících pod hranicí chudoby a vysokými osobními dluhy.

Válečné platby jsou obzvláště atraktivní pro chudé muže středního věku, kteří v nich vidí svou poslední šanci.

A statistiky ukazují, jaký má nábor za velké peníze ekonomický vliv. Údaje z počátku roku 2024 dokládají 74procentní nárůst počtu obyčejných Rusů v celé zemi, kteří nakupovali auta ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Těch, kteří splácejí spotřebitelské úvěry, přibylo 21 procent, oproti devíti v roce invaze.

Teprve válka dokázala změnit vzhled těch nejchudších ruských měst a vesnic. Tedy alespoň tak, že se v nich objevuje nezvykle vysoké množství drahých aut a motorek, což asi patří mezi hlavní symboly úspěchu průměrného muže.

Stát „pomáhá“ i těm, kteří se ocitli už v dluhové pasti. Putin na začátku listopadu podepsal zvláštní dekret, který nabízí ruským vojákům kompletní oddlužení, pokud se účastní války na Ukrajině.

Výmaz všech dluhů platí, pokud celková výše nepřesahuje deset milionů rublů, což je v přepočtu skoro 2,3 milionu korun. Voják zároveň může svou službou odsloužit dluh i za své rodiče, děti či další blízké příbuzné.

A jak se nábor projevuje ve vojenské logistice? Americké tajné služby odhadují, že Rusko nabírá 25 tisíc až 30 tisíc nových vojáků měsíčně, což se zhruba rovná počtu mrtvých a zraněných za stejné období. Pro bránící se Ukrajinu jsou to strašné vyhlídky. Navzdory urputné likvidaci zhruba tisícovky okupantů denně, jejich řady – viděno touto optikou – neřídnou.

Rusko právě i díky vytrvalé snaze Kremlu dostat co nejvíce jednotek na frontu v posledních dnech zaznamenává nejrychlejší postup od začátku invaze. Podle agentury Reuters postupuje ruská armáda v dobývání ukrajinského území nejrychlejším tempem od prvních dní své invaze do země v roce 2022 a za poslední týden obsadila téměř 235 kilometrů čtverečních.

„Dosavadní rekord padl na konci října, kdy během jediného týdne ruské ozbrojené síly na Ukrajině ukořistily 196 kilometrů čtverečních,“ píše nezávislý portál Agentstvo.

Odborníci ale již dlouho varují, že Rusko se svou taktikou dostává do velké demografické izolace a celý stát trpí výrazným úbytkem obyvatelstva. Úřady se na Putinův rozkaz mnohdy snaží s nesmlouvavými daty bojovat i značně neobvyklými způsoby.

Ruské ministerstvo zdravotnictví například vypracovalo pokyny, jak lépe přesvědčit ženy, aby nešly k potratu. Lékaři by například měli říkat těhotným ženám mladším 18 let, že „mladí rodiče si lépe rozumí se svými dětmi, protože jsou téměř z jedné generace“. Těhotné svobodné ženy mají zase konejšit, že „mít dítě není překážkou k nalezení životního partnera“.

V říjnu 2024 ruská Státní duma schválila návrh zákona zakazující „propagaci bezdětnosti“, přičemž za porušení hrozí pokuty až 400 tisíc rublů (94 tisíc korun) pro jednotlivce a pět milionů pro organizace (přibližně 1 180 000 korun). Současně úřady omezují prodej léků používaných k ukončení těhotenství, jejichž prodej se v uplynulých letech zdvojnásobil. Od září tohoto roku musí lékárny evidovat prodej těchto pilulek ve speciálních databázích.