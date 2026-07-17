Rusko zasáhlo v Oděse obytný dům. Ukrajina hlásí mrtvé, mezi zraněnými i děti

Při útoku na Oděsu byl poničen dvoupatrový obytný dům a automobily. Z tohoto místa jsou hlášeny dvě oběti na životě. Jednou z nich byla žena, která byla s dětmi v parku. Děti přežily a skončily v péči záchranářů.
Ti upozornili lidi, aby během leteckého poplachu nezůstávali na otevřených prostranstvích a odešli do nejbližšího krytu a zůstali v něm až do odvolání poplachu. Mezi deseti zraněnými jsou děti, upřesnil Kiper.
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Rusko zaútočilo na Charkov i Kyjev, tam vypukl ve skladech požár
Ruské střely v Oděské oblasti zasáhly také stanici technických služeb. Vznikl tam požár, který zachvátil auta. Nikomu se nic nestalo, uvedla Státní služba pro mimořádné situace (DSNS).
Ruské ministerstvo obrany ráno oznámilo, že zasáhlo infrastrukturu v oděském přístavu, včetně nádrží s pohonnými hmotami určenými pro ukrajinskou armádu. Cílem útoku podle něho byly také dvě dílny na výrobu dronů a muniční sklad. V přístavu Čornomorsk ruská armáda zasáhla člun a nádrže s palivem.
Na severoukrajinské Sumy ruské letectvo nad ránem svrhlo pět naváděných pum, píše Ukrajinska pravda. Podle velitele oblastní vojenské správy Oleha Hryhorova zasáhlo civilní infrastrukturu v několika čtvrtích. Informace o škodách a případných zraněných se upřesňují, dodal. Podotkl, že Rusko tento útok podniklo méně než šest hodin po předchozím bombovém úderu.
Podle ukrajinských vzdušných sil Rusko v noci na pátek na Ukrajinu zaútočilo jednou protiradarovou střelou Ch-31P, sedmi řízenými střelami Ch-59/69 a 130 drony různých typů. Protivzdušná obrana zneškodnila pět řízených střel a 115 nepilotovaných letounů. Dvě střely a osm dronů zasáhlo sedm míst, na pěti místech se zřítily trosky sestřelených vzdušných cílů. Protiradarová střela nedosáhla svého cíle, uvedly vzdušné síly.
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Ukrajinské drony? Rusové je neřeší a vrhají se do vln Azovského moře
Velitel ukrajinských dronových vojsk Robert Brovdi zvaný Maďar oznámil, že bezpilotní letouny zasáhly devět ruských lodí na suchý náklad, tanker, tanker na plyn a remorkér. Za 12 dnů, kdy Ukrajina vede operaci Moločka proti ruským lodím v Azovském a Černém moři, zasáhla 159 plavidel, uvedl také Brovdi. Tvrzení znepřátelených stran nelze nezávisle ověřit.