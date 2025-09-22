Rusko nabralo letos na 300 tisíc rekrutů. Chystá se na střet s NATO, varují experti

Rusko vytváří rozsáhlé strategické zálohy, uvádí analytici z amerického Institutu pro studium války (ISW). Moskva se tak podle nich připravuje na dlouhodobou vojenskou konfrontaci, a to jak na Ukrajině, tak zřejmě také s NATO. Rusko v posledních měsících upravilo svou bojovou taktiku, čímž se mu podařilo snížit množství lidských ztrát.
ISW s odkazem na nejmenovaný zdroj v Rusku uvádí, že mezi letošním lednem a zářím podepsalo smlouvu s ruským ministerstvem obrany 292 tisíc lidí. „Zatímco mnozí z těchto rekrutů zřejmě zamíří na ukrajinskou frontu, značná část z nich je údajně zařazována do nové strategické zálohy, která se začala formovat v červenci,“ uvádějí analytici.

Krok podle nich naznačuje posun v ruském vojenském plánování. Po většinu letošního roku ruské ztráty na Ukrajině převyšovaly počet nově naverbovaných vojáků. Nová data však ukazují výrazný pokles ztrát v létě – 29 tisíc v srpnu a 13 tisíc v první polovině září – což je méně než průměrný měsíční počet rekrutů, který činí 31 600.

Jsme silní a takhle budeme válčit. Rusové svými manévry vysílají poselství Západu

„Tento trend zřejmě Kremlu umožnil přesunout část nováčků ze služeb na frontě do budování záloh, aniž by tím ohrozil současné ofenzivní operace,“ konstatovali odborníci ve své nedělní analýze.

Za snížením ztrát stojí změna ruské taktiky na bojišti. Ruské síly stále častěji využívají malé útočné skupiny, které infiltrují obranné linie a hledají slabá místa v nedostatečně obsazených pozicích ukrajinské armády.

Jak by to vypadalo, kdyby Rusko napadlo NATO. Agentura představila možný scénář

„Tento přístup, založený na mobilitě a přesnosti namísto masových útoků, se ukázal být udržitelnější a méně nákladný z hlediska ztrát,“ míní ISW.

Rusko si chystá půdu pro konflikt se Západem

Rozhodnutí vytvořit a udržovat strategickou zálohu podle institutu poukazuje na dlouhodobé válečné plánování Moskvy. Místo hledání cest k ukončení konfliktu se Kreml zřejmě odhodlal k opotřebovací válce.

Prezident Vladimir Putin věří, že Rusko může postupně získávat další území a nakonec zcela vyčerpat odpor Ukrajinců. „Vytváření záloh do tohoto scénáře dobře zapadá,“ podotkli analytici.

Až tisíc raněných denně a evakuační vlaky. Německo se chystá na válku s Ruskem

Důsledky ale mohou sahat mnohem dále než jen na Ukrajinu. ISW upozorňuje, že strategické zálohy mohou být součástí širších příprav Kremlu na možný budoucí konflikt s NATO.

Institut v této souvislosti připomněl, že v Moskva v posledních letech významně rozšířila vojensko-vlastenecké programy zaměřené na mládež, jejichž cílem je naverbovat co nejvíce mladých lidí do armády. Jde o součást širších snah Kremlu vybudovat militarizovanou společnost připravenou na dlouhodobou konfrontaci se Západem.

Bezuzdně přiživujete napětí, kárá Kreml Estonce po průniku ruských stíhaček

Rusko v posledních týdnech opakovaně testuje obranu vzdušného prostoru NATO. V polovině září pronikla do polského vzdušného prostoru dvacítka dronů. V pátek pak Estonsko oznámilo, že tři ruské stíhačky narušily na 12 minut jeho vzdušný prostor. V neděli vzlétly ze základny v severním Německu stíhačky k ruskému dronu, který letěl nad Baltským mořem v mezinárodním vzdušném prostoru bez zapnutého odpovídače.

„Rusko provádí agresivní kampaň s cílem otestovat protivzdušnou obranu NATO a jeho politickou vůli v rámci širšího úsilí o shromažďování využitelných zpravodajských informací, které by mohlo následně využít v potenciálním budoucím konfliktu proti NATO,“ uvádí ISW.







