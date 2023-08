Rusko chce, abychom válku viděli jako zamrzlý konflikt, říká velvyslanec Landovský

Co nové plány přinášejí?

Obranné plány dělí geografický prostor, o který se Aliance stará, na vymezené oblasti. A takové hlavní směry jsou, že se dělí zodpovědnost mezi jednotlivá velitelství. Hlavně ale přidělují přesné místo působení 300 tisícům vojáků v pozemních silách s vysokou pohotovostí do jednoho měsíce. Z nich 100 tisíc má pohotovost do 10 dní. K tomu se přidává ještě totéž číslo ve vzduchu. Tedy nějakých 1 400 letadel a vrtulníků připravených působit v podobně krátkých lhůtách. A pak nějakých 250 plavidel, ponorek a lodí. Ty plány dají také jasnou odpověď na to, kde, s kým a za jakých podmínek bude probíhat kolektivní obrana. Je skvělou zprávou, že se je v historicky krátkém čase podařilo připravit, protože se skutečně asi o rok zkrátily lhůty, takže byly připravené na summit.

Když Petr Veliký otevíral Baltské moře, okno Evropy, zmrazil Švédsko a Finsko v neutralitě. A nyní Putin útokem na Ukrajině úplně obrátil sever z neutrálního na spojenecký.