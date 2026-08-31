Koho napadlo dát muniční sklad k vesnici? Ukrajinci po tragickém útoku viní armádu

Pětašedesátiletá Vira má jasno v tom, kdo za tragédii nese vinu. „Viníkem jsou ti, kteří sem sklad umístili. Žijí tu lidé, je to vesnice. Tohle sem nemůžete dát,“ zlobí se. Spolu se synem Serhijem se v pátek ukrývala v malém bunkru u domu. Napočítali 30 až 50 explozí, které po prvním ruském úderu v osm hodin večer pokračovaly nejméně šest hodin.
Serhij říká, že neměli ponětí o tom, že se v blízkosti nachází munice. „Myslel jsem, že tam skladovali humanitární pomoc,“ popsal deníku The Guardian. Jejich dům utrpěl rozsáhlé škody a rodina zůstala bez elektřiny a vody. Telefony nyní nabíjejí přes měnič z autobaterie.
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Na pozemku rodiny po útoku zůstala střela z raketometu Grad, několik min a kazetová munice. Pyrotechnici vše postupně odklízejí. U vchodových dveří tu odvoz čeká ohořelá bedna s náboji. Při útoku a následných explozích utržilo poškození nejméně 130 budov.
Třicet z obětí žilo v domově sociální péče nedaleko muničního skladu. Ukrajinská tajná služba SBU nyní vyšetřuje okolnosti jeho umístění. Objekt podle ní zasáhl ruský dron Geraň-4. Při úderu utrpělo zranění dvacet lidí včetně dvou dětí. Čtyři obyvatelé se stále pohřešují.
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„Byla jsem doma, když jsem uslyšela silný výbuch. Napadlo mě, že by někdo mohl potřebovat pomoc. Vyběhla jsem ven a ušla asi 100 metrů, když přišel další, ještě silnější výbuch,“ řekla portálu The Kyiv Independent obyvatelka Stefania Torská. „Vypadalo to jako láva – všude byl oheň a obrovská masa plamenů stoupala vysoko do vzduchu,“ dodala.
Natalija Kuzněcová, veterinářka z kliniky v Myle, byla v práci, když útok začal. „Stěny se začaly třást a ze stropu padaly dlaždice,“ uvedla. „I po odvolání leteckého poplachu jsme každých pár minut slyšeli další výbuchy. Tehdy nám došlo, že někde poblíž nejspíš něco vybuchuje. Nakonec jsme zjistili, že přes silnici od nás byl muniční sklad,“ dodala.
„Všechno je tu rozbité“
Prezident Volodymyr Zelenskyj zdůraznil, že „ti, kteří dopustili, aby k něčemu takovému došlo, musí nést odpovědnost za svá rozhodnutí“. „Existují pravidla: munici nelze skladovat v blízkosti domů ani jiných obytných budov. Z tohoto případu jistě vyvodíme patřičné závěry,“ slíbil.
Premiér Serhij Koreckij vyzval k rychlému vyšetření případu. „V pátém roce invaze je opakování stejných chyb trestuhodnou nedbalostí,“ uvedl.„Všichni, kdo za to nesou odpovědnost, bez výjimky musí čelit přísnému trestu, aby se podobné situace už neopakovaly,“ dodal.
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Vláda podle něho vyčlení prostředky ze svého rezervního rozpočtu na podporu a odškodnění lidé postižených touto tragédií. Chystá opatření, která mají stát, Kyjev, ekonomiku i kritickou infrastrukturu přizpůsobit „nové taktice“ ruských útoků.
Ukrajinské právo přísně zakazuje, aby se sklady vojenské či průmyslové munice nacházely v městech nebo v blízkosti civilních obytných oblastí.
Myla není první obcí, která doplatila na sklad zbraní v blízkosti domů. V červenci podobný incident zasáhl nedaleké Vyšneve. Zemřelo tam devět lidí a 280 domů utrpělo škody. Policie tehdy zadržela dva lidi kvůli podezření, že umožnili skladování zbraní na nevhodném místě.
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Pro Ljudmylu znamená útok v Myle bolestné déjà vu. „Podívejte, co se tu děje. Všechno je tu rozbité. Vyšneve jim nestačilo. Tohle všechno dopadlo přímo k lidem na zahrádky, hned před jejich domy,“ říká s odkazem na munici rozházenou po obci. Jejímu domu exploze roztříštila skla v oknech.
Na otázku, kdo nese za mrtvé a zničené domy odpovědnost, Ljudmyla odpoví bez váhání: „Putin! Kdo jiný? A ti, kteří sem ten sklad umístili.“