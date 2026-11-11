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Vrátí se nám každý centimetr. Ukrajina je prasklý vřed, soudí ruský šéfvyjednavač

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  20:58
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Náčelník hlavního ředitelství Generálního štábu ruských ozbrojených sil Igor...

Náčelník hlavního ředitelství Generálního štábu ruských ozbrojených sil Igor Kostjukov a Vladimir Medinskij, poradce ruského prezidenta Vladimira Putina. (10. listopadu 2026) | foto: Reuters

Americký vyslanec Jared Kushner hovoří na brífinku během jednání mezi Ruskem a...
Poradce ruského prezidenta Vladimira Putina a vedoucí delegace Vladimir...
Členové ukrajinské delegace v čele s Rustemem Umerovem se účastní trojstranných...
Jared Kushner a ministr zahraničních věcí Spojených arabských emirátů šejk...
25 fotografií
Zdá se, že se Rusko a Ukrajina přiblížily k míru, uvedl v ruské televizi po třístranných, americko-rusko-ukrajinských jednáních v Abú Zabí hlavní ruský vyjednavač Vladimir Medinskij. Současně s kontroverzními výroky upozornil, že mnohé závisí na postoji Ukrajiny, Spojených států a Evropy.

„Každý centimetr ruské půdy bude vrácen, ať už tak či onak,“ prohlásil hlavní ruský vyjednavač Vladimir Medinskij po skončení třístranných rozhovorů v Abú Zabí. Nevysvětlil sice, jaká konkrétní území má na mysli, evropským médiím ale rovnou vzkázal, ať si klidně dál žijí ve světě iluzí.

„Konflikt na Ukrajině ukázal, že celý bezpečnostní systém nastavený po Jaltě a Postupimi funguje špatně. Ukrajina je zkrátka místem, kde tento vřed konečně praskl,“ prohlásil dlouholetý Putinův poradce na účet Evropy.

V Abú Zabí skončila jednání o Ukrajině. Kushner s Witkoffem pojedou za Putinem

Telefonický rozhovor prezidentů Ruska a USA Vladimira Putina a Donalda Trumpa o výsledcích jednání v Abú Zabí se zatím neplánuje, uvedl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov podle státní agentury TASS.

„Zdá se mi, že ano,“ odvětil Medinskij na otázku reportéra, zda se strany přiblížily k uzavření míru. „Mnohé závisí na Ukrajině, postoji Spojených států, jakož i na tom, zda Evropa dostane rozum,“ dodal.

Rusko bude spokojeno jedině až poté, co dosáhne vítězství a podpisu mírové dohody podle svých podmínek, odvětil Medinskij podle ruských agentur na otázku, zda je ruská strana spokojena s výsledky jednání v Abú Zabí.

Vyloučil jakoukoliv možnost výměny území s Ukrajinou v rámci mírové dohody a předpověděl, že se bude dále rozšiřovat „nárazníková zóna“ u hranic s Ukrajinou. Nový bezpečnostní systém pro Evropu by podle něj pomohl zajistit mír na kontinentu na celá desetiletí, či dokonce staletí.

Mírové rozhovory v Abú Zabí přinesly dobrý impuls k nalezení řešení do konce roku, uvedl dříve bez podrobností podle serveru RBK-Ukrajina člen ukrajinské delegace Davyd Arachamija.

Medinskij a ukrajinští vyjednavači již dříve informovali o určitém pokroku v jednáních, která ve středu skončila. Američtí zprostředkovatelé však uvedli, že mezi válčícími stranami panuje nedostatek důvěry a že přetrvávají neshody v řadě otázek, včetně územních, podotkla agentura Reuters.

Bezpečnostní architektura Evropy

V některých otázkách se podařilo dosáhnout vzájemného porozumění, v jiných nikoliv a jednání budou pokračovat, uvedl dříve Medinskij podle Reuters po jednáních se zástupci Ukrajiny a USA. Rusko a Ukrajina se podle něj dohodly na rozsáhlé výměně válečných zajatců. Výměny vězňů byly jednou z mála věcí, na kterých se válčící strany domluvily už při předchozích jednáních.

Ústředním tématem třístranných jednání v Abú Zabí byla diskuse o budoucí bezpečnostní architektuře v Evropě po skončení konfliktu na Ukrajině, uvedl Medinskij podle ruské státní agentury RIA Novosti. „S americkou stranou jsme si na toto téma vyměnili názory. V některých bodech jsme dospěli k vzájemnému porozumění, v jiných nikoliv. Tato diskuse bude samozřejmě pokračovat,“ cituje Medinského Reuters.

K možnosti zapojení evropských zemí do budoucích jednání se však podle Reuters ruský představitel stavěl chladně. Uvedl, že není jasné, o čem by Rusko a Evropská unie měly jednat. „Až přijdou s konkrétními návrhy, tak se jimi budeme zabývat,“ řekl Medinskij.

Americký vyslanec Jared Kushner hovoří na brífinku během jednání mezi Ruskem a Ukrajinou, zprostředkovaného Spojenými státy. Po jeho boku stojí americký vyslanec Steve Witkoff (vlevo) a Rustem Umerov, šéf ukrajinské zahraniční rozvědky (druhý zprava). (11. listopadu 2026)
Poradce ruského prezidenta Vladimira Putina a vedoucí delegace Vladimir Medinskij hovoří s Michailem Galuzinem, náměstkem ruského ministra zahraničních věcí, během mírových jednání v Abú Zabí. (10. listopadu 2026)
Členové ukrajinské delegace v čele s Rustemem Umerovem se účastní trojstranných mírových jednání pod vedením USA s ruskou delegací v Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. (10. listopadu 2026)
Náčelník hlavního ředitelství Generálního štábu ruských ozbrojených sil Igor Kostjukov a Vladimir Medinskij, poradce ruského prezidenta Vladimira Putina. (10. listopadu 2026)
25 fotografií

V Abú Zabí byli přítomni představitelé Británie, Francie, Německa, Itálie, EU i NATO, kteří se zúčastnili jednání na okraj hlavních hovorů.

K dohodnuté výměně válečných zajatců uvedl ruský generál Alexandr Zorin, že by se mohla odehrát v příštích dvou až třech týdnech. Půjde podle něj o jednu z nejrozsáhlejších výměn, do níž bude zapojeno na každé straně přes 1000 lidí, uvedla stanice BBC.

Ukrajinská strana avizovala novou velkou výměnu zajatců už v úterý. Tyto výměny patří k několika málo oblastem, v nichž válčící strany spolupracují. I předchozí kola vyjednávání vedla k rozsáhlým výměnám zajatců, avšak nepodařilo se dosáhnout jiných dohod.

Dvoudenní trilaterální jednání v Abú Zabí byla první od letošního února. Šéf Bílého domu Donald Trump v poslední době naznačuje, že se chce nyní více věnovat největšímu ozbrojenému konfliktu v Evropě od konce druhé světové války. Ten rozpoutalo Rusko v únoru 2022 svou rozsáhlou invazí na Ukrajinu, která se pátým rokem brání ruské agresi.

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