„Zpěv a tanec na kostech obětí." Rusové dokončují obnovu divadla v Mariupolu

  15:42
Rusové oznámili, že jsou ve finální fázi obnovy divadla v Mariupolu. To v roce 2022 silně poničili při útocích na město a zabili stovky lidí, kteří se v něm skrývali. Rusko hodlá divadlo v prosinci otevřít a začít zde pořádat různá představení.

Válka na Ukrajině

„Místo, které se stalo dějištěm jednoho z největších válečných zločinů ruských okupantů, se nyní mění na místo pro ruské představení a koncerty,“ uvedla ukrajinská městská rada, která operuje z exilu.

„Už v prosinci Rusové plánují otevřít divadlo, aby v něm mohli uvádět ruské hry a fakticky ‚zpívat a tančit‘ na kostech mrtvých obyvatel Mariupolu,“ dodala.

Rusové opravují divadlo v ukrajinském Mariupolu, které sami poničili rozsáhlým a ničivým bombardováním, při kterém zemřely stovky civilistů, včetně dětí. (30. října 2025)
Letecký pohled na divadlo v Mariupolu, které sloužilo jako kryt, zničené bombardováním. (10. dubna 2022)
Nápis „děti“ u budovy divadla v Mariupolu (14. března 2022). Na objekt s tisícovkou lidí o dva dny později dopadly rakety.
Rusové opravují divadlo v ukrajinském Mariupolu, které sami poničili rozsáhlým a ničivým bombardováním, při kterém zemřely stovky civilistů, včetně dětí. (30. října 2025)
Radnice připomněla, že ruská armáda 16. března 2022 zasáhla divadlo dvěma silnými leteckými bombami. V budově přitom byli civilisté, především ženy a děti, které se do něj uchýlili, aby se vyhnuli ostřelování. Před divadlem byl i velký nápis „Děti“, aby Rusové na budovu nestříleli.

Odhaduje se, že Rusové zabili přinejmenším 600 lidí, tragická událost tak zůstává jedním z nejsmrtelnějších ruských útoků v době invaze. Lidskoprávní organizace jej označují za jasný válečný zločin.

Vymazat vše ukrajinské. Rusko „zdobí“ zničený Mariupol svými muraly

Městská rada připomíná, že Rusové nejdřív oplotili divadlo, aby skryli mrtvá těla v sutinách. Na zabité lili beton a skrývali pach rozkládajících se pozůstatků pomocí chlóru. Rusové podle Ukrajinců tvrdili, že zápach je ze skrytého skladu shnilých ryb.

„Události roku 2022 byly pro město i divadlo těžkou zkouškou. A opět, jak se stalo mnohokrát předtím, se divadlo znovuzrodilo spolu s Mariupolem,“ píší Rusové na nových oficiálních stránkách divadla. Pochvalují si, že na jeviště se vrátila ruská a sovětská klasika od Aleksandra Sergejeviče Puškina, Antona Pavloviče Čechova či Michaila Bulgakova. Divadelní sbor je ale nehraje v budově poničeného divadla, ale na jiném místě ve městě.

Rusko se snaží město v Doněcké oblasti přetvořit podle svého obrazu. Hromadně tam konfiskovalo byty původních obyvatel a dávalo je ruským občanům, kteří se sem stěhují. Poskytovalo je i občanům z ruskojazyčných zemí ze Střední Asie, kteří se podíleli na opravných pracích.

Ruský činitel připustil destrukci Mariupolu. Byl vymazán z povrchu zemského, řekl

Rusové zároveň zničili všechny ukrajinské nástěnné malby, památníky a sochy a nahradili je svými vlastními. Jejím cílem je z města vymazat vše ukrajinské.

Akční letáky
