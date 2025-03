Manžel blogerky Jevgenie ze Soči odešel bojovat na Ukrajinu v prvním roce války. O rok později zjistila, že jí tam byl nevěrný. Jeho milenka ji omylem zařadila do tajného telegramového vlákna. Jevgenia si povšimla, že neznámá žena komunikuje z čísla s předvolbou pro okupovanou Doněckou oblast. Našla si její profil a zjistila, že na fotografiích je s jejím manželem.

Jevgenia svoji zkušenost sdílela na (v Rusku zakázaném) Instagramu. Video získalo pět milionů zhlédnutí. Ženy v komentářích sdílely své vlastní zkušenosti se situacemi, kdy si muži během nasazení na Ukrajině našli někoho jiného. „Můj zde potkal ‚lásku svého života‘ a už se oženil,“ stálo například v jednom příspěvku.

Podle portálu The Moscow Times Rusky na sociálních sítích popisují, kterak jim válka odloudila muže. „Dneska jsem požádala o rozvod. Ženy vojáků, zůstaňte silné,“ řekla jedna z nich v populárním videu na TikToku.

Ženy často hledají radu či sdílejí svůj příběh ve speciálních skupinách na ruských sociálních sítích, jako je například „Zaslechnuto během speciální vojenské operace“ na VKontakte. V komentářích se jim dostává podpory, ale i pochybností. Někteří uživatelé tvrdí, že za nevěru mužů mohou Ukrajinky.

Zklamané manželky jsou zároveň pro některé ženy obchodní příležitostí. Jevgenia nabízí konzultace. Pětadvacetiletá blogerka Nasťa ze Sibiře zase vykládá tarotové karty, aby předpověděla osud ruských vojáků, přičemž varuje jejich ženy, že se rozvedou a skončí se zlomeným srdcem a na mizině. Za jeden výklad si účtuje 2 000 rublů (540 korun).

Po rozpoutání války na Ukrajině Kreml přidal vojákům peníze. Řada žen je na jejich výplatě závislá a když se dozví o nevěře na frontě, čelí dilematu, co dál. „Sám se k tomu přiznal, řekl, že to byla chyba. Cítím se jako v pasti. Na jedné straně se chci rozvést, protože mě ta zrada úplně zničila. Ale na druhé straně je tu zastavený byt. Pokud se rozejdeme, budu muset přijít na to, jak ho sama spravovat,“ napsala jedna vojákova družka.

Některé podvedené reagují hněvivě. Jedna žena ze sibiřského města Nižněvartovsk poslala svému muži po zjištění, že má nemanželskou aféru, pohřební věnec.

Zneužívání okupace

The Moscow Times ve svém článku neuvádí, zda se dotyčné milenky a nové manželky ruských vojáků rekrutují z řad ruských prostitutek, které se snaží profitovat na přítomnosti tolika mužů bez svých partnerek, nebo zda jde o Ukrajinky z okupovaných území. Ukrajinci již dříve varovali, že v případě druhého scénáře vyvstává otázka, nakolik jsou dané svazky dobrovolné.

V roce 2023 Rádio Svobodná Evropa stáhlo svůj článek o nových svazcích mezi členy ruských okupačních sil a příslušnicemi porobeného ukrajinského obyvatelstva. Ukrajinským lidskoprávním organizacím vadily formulace jako „ženatí vojáci a důstojníci si nalézají čas na vztahy s ukrajinskými ženami“, „myslela jsem, že je hrdina, ale on je hrdina-milenec“‘ a další.

„Tyto narativy nejenže odvádějí pozornost od krvavé a nespravedlivé války, v níž Rusko pokračovalo 24. února 2022 plnou invazí na Ukrajinu. Ospravedlňují také sexuální násilí související s konfliktem, které je válečným zločinem,“ uvedl ukrajinský portál Detector Media.

Varuje, že i když se ženy na Ruskem okupovaných územích „mylně domnívají“, že jsou v dobrovolném vztahu, stále se jedná o sexuální násilí. „Zdůrazňujeme, že žádné sexuální činy ruské armády vůči lidem žijícím na okupovaných územích nelze považovat za dobrovolné a nelze je považovat za vztah,“ podotýká Detector Media.

Rusové se na Ukrajině dopouštějí sexuálního násilí od samého začátku invaze. Ukrajinská generální prokuratura zaznamenala na územích osvobozených od Rusů 344 případů sexuálního násilí. Podle lidskoprávních organizací je však počet pravděpodobně mnohem vyšší.

První dáma Ukrajiny Olena Zelenská v prvním roce války uvedla, že některé manželky ruské vojáky ponoukaly ke znásilňování Ukrajinek. „Jen do toho, znásilni ty ukrajinské ženy, jen se mi o tom neříkej,“ citovala jednu takovou manželku.