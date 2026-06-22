Dálnice mezi Krymem a okupovaným Melitopolem je lemovaná vyhořelými nákladními auty a cisternami. Podobné scény jsou svědectvím ukrajinské dronové kampaně, jejímž cílem je zamezit ruským silám dopravovat energetické zdroje na okupovaný poloostrov a do jižní části Ukrajiny.
Ukrajinci podle OSINT analytika Clémenta Molina od začátku května do konce minulého týdne poškodili a zničili přibližně 500 nákladních vozidel. Portál Meduza podotýká, že od začátku roku geolokační údaje zaznamenaly pouze 270 takových útoků. O některých ukrajinských úderech se tedy pravděpodobně vůbec neinformuje.