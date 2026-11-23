Angara převážela kontejnery se severokorejskou municí z přístavu Rajin do ruských přístavů Dunaj a Vostočnyj. Odtud je následně dopravovali po železnici do západního Ruska.
Rozvědka HUR plavidlo eviduje jako loď zapojenou do přepravy zbraní a vojenského materiálu. Na Angaru se vztahují sankce Spojených států, Evropské unie, Británie, Jižní Koreje, Švýcarska, Kanady a Japonska.
Některá média zasaženou nákladní loď původně identifikovala jako Ascalon – toto plavidlo na konci října vyplulo z ruského Baltijsku v Kaliningradské oblasti. Patřil k nim také ukrajinský projekt Exilenova+, který ale později svou identifikaci opravil a potvrdil, že zasaženým plavidlem byla Angara. K záměně přispěla podobnost obou plavidel.
V polovině října zachytily satelitní fotografie Ascalon při nakládce v Baltijsku. Spolu s ní tam vojenskou techniku nakládaly další dvě ruské nákladní lodě. Analytici tehdy na snímcích podle portálu Defence Express rozpoznali bojová vozidla pěchoty, obrněné transportéry, vozidla s protiminovou ochranou i logistické vybavení.
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„Exemplární operace.“ Zelenskyj zveřejnil záběry útoku na ruské lodě v Benghází
Angara se kromě přepravy munice z KLDR podílela také na zásobování ruských vojenských operací v zahraničí. Podle ukrajinských informací ji Rusko využívalo při přepravě vojenského materiálu v rámci zásobovacích tras do zahraničí, včetně takzvaného syrského a libyjského expresu.
U Benghází Ukrajinci o víkendu zaútočili také na ruskou korvetu Merkurij, kterou podle prezidenta Volodymyra Zelenského potopili. Loď doprovázela ruské námořní konvoje, včetně Angary, a podílela se tak na ochraně zásobovacích tras. Na palubě měla také vrtulník Ka-27, který podle Kyjeva při útoku zničili.
Rusko čekají údery tisíce kilometrů od fronty
Rusko zásobuje své formace v Africe prostřednictvím námořních tras, které propojují několik důležitých přístavů. Americká organizace C4ADSv listopadu zmapovala dvanáct lodí, které se podílejí na přepravě vojenského vybavení pro Africký sbor – polovojenskou formaci, která v Africe převzala aktivity po rozpuštěné Wagnerově skupině.
Mezi hlavní uzly této sítě patří Tobruk v Libyi, Conakry v Guineji a Lomé v Togu. Z přístavů v Guineji a Togu putuje vojenský materiál dál do Mali, kde Rusové podporují tamní vojenskou vládu.
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Podle portálu Africa Report Rusko nyní musí počítat s tím, že Ukrajinci dokážou ohrozit jeho vojenské zásobovací trasy a lodě i tisíce kilometrů od frontové linie.
Libye, která Rusku poskytuje zázemí pro jeho vojenské operace v Africe, se podle webu může stát také místem ukrajinských úderů na ruské cíle. Agentura AP v dubnu informovala, že ukrajinští dronaři působí na základnách v západní části země, zejména v Misurátě, a podle Libyjců se podíleli na dřívějším útoku na ruský tanker ve Středozemním moři.
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„Ohromná záře na desítky kilometrů.” Ukrajinci zapálili Rusku dvě rafinerie
Usáma Hammad, který stojí v čele paralelní vlády na východě Libye spojené s Chalífou Haftarem, nyní požádal OSN, aby prověřila, zda nedělní drony odstartovaly ze západní Libye a zda tam působí ukrajinští vojáci.
Ukrajinská bezpečnostní služba SBU uvedla, že drony vypustila z mateřské lodi poblíž cílů. Odkud operace vycházela, ale neupřesnila.
Mezinárodně uznávaná vláda v Tripolisu varovala před zatahováním libyjských přístavů do zahraničních konfliktů. OSN vyzvala k vyšetřování.