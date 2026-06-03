Ukrajinci trefili Rusům u Petrohradu zánovní korvetu, zveřejnili záběry

O zásahu vojenských cílů v Kronštadtu informoval rovněž ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „V noci byly zasaženy důležité objekty na ruském území,“ napsal na síti X. O útoku na vojenská plavidla v Kronštadtu informovala také ukrajinská tajná služba SBU.
Útok na korvetu třídy Stěreguščij (Projekt 20380), jež byla uvedena do služby v roce 2013, byl součástí širší vlny dronových náletů na Petrohrad a okolní Leningradskou oblast.
Podle ruských úřadů utrpělo při útocích několik lidí zranění a poškozeno bylo několik objektů.
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Zelenskyj uvedl, že mezi zasaženými cíli byl také petrohradský ropný terminál, zatímco ruské úřady informovaly o desítkách sestřelených bezpilotních letounů.
Ve druhém největším ruském městě ve středu začalo Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum (SPIEF), na kterém má promluvit ruský prezident Vladimir Putin. Na akci, která potrvá do 6. června, budou mít svého zástupce i Spojené státy, které se zúčastní od začátku války v roce 2022 poprvé.