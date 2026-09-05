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Rusko udeřilo na letiště v Kyjevě den před příjezdem Trumpových vyjednavačů

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  11:50aktualizováno  12:22
Rusko zaútočilo na Kyjev den před návštěvou Trumpových vyjednavačů Kushnera a...

Rusko zaútočilo na Kyjev den před návštěvou Trumpových vyjednavačů Kushnera a Witkoffa. (5. září 2026) | foto: Státní služba pro mimořádné situace

Rusko zaútočilo na Kyjev den před návštěvou Trumpových vyjednavačů Kushnera a...
Rusko zaútočilo na Kyjev den před návštěvou Trumpových vyjednavačů Kushnera a...
Rusko zaútočilo na Kyjev den před návštěvou Trumpových vyjednavačů Kushnera a...
Rusko zaútočilo na Kyjev den před návštěvou Trumpových vyjednavačů Kushnera a...
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Rusko v noci na sobotu udeřilo na letiště v Kyjevě a nedalekém Boryspilu, informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Útoky jsou podle něj reakcí na plánovanou návštěvu vyjednavačů amerického prezidenta Donalda Trumpa na Ukrajině.

Steve Witkoff a Jared Kushner se chystají ukrajinskou metropoli navštívit v neděli, aby tam jednali o míru mezi Ukrajinou a Ruskem. V sobotu přistáli v Moskvě. Dvojici vyslanců amerického prezidenta Donalda Trumpa na letišti přivítal zmocněnec ruského prezidenta Vladimira Putina Kirill Dmitrijev, který vystupuje jako ruský vyjednavač v kontaktech s Trumpovou administrativou.

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„Tyto ruské údery na letiště jsou zjevně reakcí na diskuze a přípravy na možnost, že americká strana přiletí na Ukrajinu letadlem a přistane na letišti v Kyjevě či letišti v Boryspilu,“ napsal Zelenskyj. Moskva na americkou diplomacii odpovídá rusko-íránskými drony šáhed, dodala ukrajinská hlava státu s tím, že Ukrajina na to v přištím týdnu zareaguje.

Ruský raketový útok na ukrajinskou ocelárnu zabil pět lidí, oznámila v sobotu podle agentury Reuters společnost Metinvest. Došlo k poničení výrobních zařízení a infrastruktury a veškerý provoz byl zastaven, dodala.

Šéf vojenské správy Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža předtím podle agentury AFP informoval, že při tomto útoku Ruska na jihovýchodě Ukrajiny zemřeli čtyři lidé a dalších pět bylo zraněno.

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