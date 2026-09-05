Steve Witkoff a Jared Kushner se chystají ukrajinskou metropoli navštívit v neděli, aby tam jednali o míru mezi Ukrajinou a Ruskem. V sobotu přistáli v Moskvě. Dvojici vyslanců amerického prezidenta Donalda Trumpa na letišti přivítal zmocněnec ruského prezidenta Vladimira Putina Kirill Dmitrijev, který vystupuje jako ruský vyjednavač v kontaktech s Trumpovou administrativou.
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Ruský dron zasáhl centrálu tajné služby SBU, Kyjev chystá odvetu
„Tyto ruské údery na letiště jsou zjevně reakcí na diskuze a přípravy na možnost, že americká strana přiletí na Ukrajinu letadlem a přistane na letišti v Kyjevě či letišti v Boryspilu,“ napsal Zelenskyj. Moskva na americkou diplomacii odpovídá rusko-íránskými drony šáhed, dodala ukrajinská hlava státu s tím, že Ukrajina na to v přištím týdnu zareaguje.
Ruský raketový útok na ukrajinskou ocelárnu zabil pět lidí, oznámila v sobotu podle agentury Reuters společnost Metinvest. Došlo k poničení výrobních zařízení a infrastruktury a veškerý provoz byl zastaven, dodala.
Šéf vojenské správy Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža předtím podle agentury AFP informoval, že při tomto útoku Ruska na jihovýchodě Ukrajiny zemřeli čtyři lidé a dalších pět bylo zraněno.