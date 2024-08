Cílem je ukázat selhání Ruska, ne okupovat Kurskou oblast, říká Podoljak

Podoljak hned zkraje upozorňuje, že nebude mluvit o ukrajinských vojenských cílech a probíhajících operacích. „Můžu mluvit o politických cílech. Zaprvé, Ukrajina vede obrannou válku, zatlačuje ruské dělostřelectvo do potřebné vzdálenosti tak, aby nemohlo být nasazeno proti civilistům,“ říká poradce ukrajinského prezidenta v rozhovoru pro ruský nezávislý portál Meduza.

„Druhým úkolem je odříznout logistické trasy, které Rusům umožňují efektivně zásobovat celou frontovou linii. Silnice, shromažďovací centra, tréninková centra – to vše také ničíme. Mimochodem, Ukrajina si neklade za cíl obsadit toto území, ale vede válku právě v rámci obrany a ničí pouze vojenská zařízení. Civilní objekty zůstávají pod kontrolou Ruské federace – pro Ukrajinu nemají hodnotu,“ pokračuje.

„Třetím úkolem pak je ukázat selhání ruského civilního a vojenského vedení. Nechápou, co se děje, nejsou schopni činit rychlá a efektivní rozhodnutí a jejich akce zase pro jednou ukazují, že situaci řeší slabě. V tomto smyslu se od tažení wagnerovců z roku 2023 změnilo jen málo,“ říká Podoljak s odkazem na neúspěšný pokus o puč z pera zesnulého oligarchy Jevgenije Prigožina.

Partnerům Ukrajiny ve světě by podle Podoljaka „mělo být jasné, že Rusko není dostatečně silné, aby zvládlo vnitřní rizika, která se v důsledku války postupně zvyšují“. „A čtvrtým cílem je přenést válku na ruské území. Když jsme přijeli do Kurské oblasti, viděli jsme, v jakém šoku tamní lidé jsou. Oni žijí v jiné realitě. Mají pocit, že už se válka skoro přesunula na území evropských států a že jim nic nehrozí. Teď se ocitli ve zcela jiné situaci,“ podotýká.

Upozorňuje, že pro Kreml bude mít dění v Kurské oblasti vážné společenské důsledky. „Možná konečně začne nějaká diskuse o tom, co za válku to vlastně je a kam to povede,“ míní. Zdůrazňuje také, že na rozdíl od ruských vojáků ti ukrajinští mají za úkol ničit pouze vojenské cíle, „kterých je v Kurské oblasti neobvyklé množství“, a nehodlají na dobytém území zřizovat okupační správu.

„Humanitární koridory musí fungovat plně v souladu s mezinárodními pravidly vedení války – a někdo může být evakuován na ruské území. Jediné, co musí (ukrajinská armáda v souvislosti s civilisty) dělat, je poskytovat humanitární pomoc. Prezident v čele s vrchním velitelem stanovil úkol pro ministerstvo vnitra a Národní gardu – dodávat potraviny, léky, vodu a tak dále,“ tvrdí Podoljak.

Redaktorka v reakci na to řekne, že například příbuzní lidí ve městě Sudža neví, co se s jejich milovanými stalo, neumí se s nimi spojit a že mnozí lidé ze Sudže nemohou odjet. „Podívejte, v bojové zóně samozřejmě komunikace nemusí fungovat. Může být blokována, a to i ruskou stranou. Rizika samozřejmě vznikají, pokud se některé obydlené oblasti dostanou pod kontrolu Ukrajiny. Může se stát, že odtamtud nebude možné odejít,“ říká a upozorňuje ruské čtenáře, že takto to nějakou dobu zůstane.

Kyjev podle něj nemá zájem vést válku proti civilistům a potraviny i léky jim brzy dodá. „Válku vedeme v podmínkách deficitu a hlavní záležitostí je pro nás vyřešit vojenské problémy. „Ruská propaganda se samozřejmě snaží ukázat: Podívejte, Buča se děje i na ruském území... To není pravda. (...) Nikdo zemi nedovolí, ani té v obranné válce, aby se chovala tak, jako se Rusko chová na okupovaných územích,“ poznamenává také Podoljak s odkazem na ukrajinské město, které se stalo symbolem ruských zvěrstev.

„Rusové si stále nepřiznali, že je válka i u nich“

Za případné civilní oběti pak podle něj bude moct ruská neochota přiznat si, že se válka dostala i do Ruska, a pomalá odpověď na vzniklou situaci. „A obecně je plnohodnotná evakuace v Rusku nemožná, protože tam není nikdo, kdo by ji provedl,“ poukázal. Zda se Ukrajinci v Kurské oblasti zdrží na delší dobu, však objasnit nechtěl.

Jen řekl, že některé stanovené cíle mohou zabrat delší dobu a je třeba se rozhodovat operativně. „Pokud máte možnost provést další fázi operace – zakopat se, jak říkáte – začlenit se do území, protože odtud můžete dále rozvíjet své akce dalšími směry... Pokud taková možnost existuje, jdete do ní. Zakopete se. Stavíte opevnění, přivádíte zálohy a hlavně – zajišťujete logistické spojení s hlavními silami přímo na místě. Pokud takové možnosti existují a operační situace to umožňuje, určitě to uděláte,“ přiznává s dovětkem, že o armádním postupu rozhoduje vojenské velení.

Rozhovor se dostane i k případnému mírovému jednání Ukrajiny s Ruskem. Ruský diktátor Vladimir Putin po ukrajinském vpádu do Kurské oblasti prohlásil, že žádné jednání momentálně nehrozí. V minulosti však přišel se seznamem požadavků, které má Ukrajina splnit, aby válka skončila. Kyjev je vždy odmítl s tím, že by nešlo o příměří ani mír, ale o kapitulaci Ukrajiny.

Totéž nyní zopakoval i Podoljak. „Nikdo nebude s Putinem vyjednávat za jeho podmínek,“ odmítá a zmiňuje vyjádření zástupce ruského velvyslance v OSN Dmitrije Poljanského z tohoto týdne.

„Zní takto: Vstoupili jsme na vaše území, zabrali jsme část vašeho území vojenskými prostředky. Chceme, abyste nám dobrovolně předali část svého území a zároveň zapomněli na všechny válečné zločiny, které jsme na vašem území spáchali. Chceme, abyste zrušili sankce nebo pomohli zrušit sankce. Kromě toho se musíte vzdát své suverenity – my rozhodneme, ke kterým organizacím se připojíte. Velmi jasný návrh! Myslím, že Poljanskij bude mít s tímto návrhem problémy,“ komentuje ruské požadavky.

Ukrajinský návrh podle něj naproti tomu stanovuje, že veškeré jednání se musí vést podle mezinárodního práva. „A v mezinárodním právu existuje jasný pojem ‚svrchovanosti‘. Ukrajina se domnívá, že proces jednání s Ruskem je možný pouze tehdy, pokud pochopí, že se jeho náklady na válku zvyšují. To znamená, že donucovací prostředky musí fungovat. Jedním z těchto prostředků je vojenská porážka Ruska. To, co se děje v Kurské oblasti, je další vojenskou porážkou Ruské federace,“ míní Zelenského poradce.

„Bude tento donucovací prostředek fungovat a povede k jednání? Samostatně ne, ale v kombinaci s dalšími faktory ano. To znamená, že Ukrajina by měla mít ještě více zbraní. Rusko by mělo utrpět další taktické porážky v jiných směrech. Ruská ekonomika by měla vypadat jinak. A konečně, musí fungovat diplomatický nátlak. Zde se dostáváme k tomu nejzajímavějšímu,“ pokračuje s tím, že se na přítomnosti ukrajinských vojáků v Rusku odhaluje skutečná povaha návrhů na okamžité zastavení palby.

„Vždyť okamžitým zastavením palby a zafixováním současných pozic obou stran získává Ukrajina oporu v Kurské oblasti. Všechny tyto fiktivní mírové návrhy pouze pošpinily skutečnou možnost, že se začne doopravdy vyjednávat,“ podotýká. Ukrajina je podle něj rovněž připravená na výměnu zajatců s Ruskem v nejširším možném rozsahu.

K symbolickému čtyřiadvacátému výročí tragické havárie v ruské ponorce Kursk, které v jednom ze svých projevů zmínil prezident Zelenskyj, pak Podoljak říká, že v tom žádnou symboliku nevidí. Ponorka byla pojmenovaná právě po městě Kursk, u něhož nyní operují ukrajinští vojáci.

„Vidím symboliku v tom, že Putinova vláda začala katastrofou ponorky. Tehdy se měl zhodnotit jeho psychoemoční stav. Jeho postoj k příbuzným lidí, kteří na té ponorce zahynuli, jenž trval několik dní. A dnes vidíme jeho postoj k civilnímu obyvatelstvu v regionech. Naprostý nezájem a neochota poskytnout jim jakoukoli významnou pomoc. To charakterizuje celé období Putinovy vlády. A je to samozřejmě velmi symbolické. Ukrajina však s touto symbolikou nemá nic společného. Pro nás je důležité, abychom prováděli operace ve chvíli, kdy jsou připravené a přinášejí potřebný výsledek,“ dodává.