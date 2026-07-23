Správa Jevpatorije na západním pobřeží Krymu oznámila, že po celém městě rozmístila telefony umožňující volání na tísňové linky policie a záchranné služby. Svědek, s nímž komunikovala agentura Reuters, několik takových přístrojů ve městě viděl.
„Pokud budou fungovat i při výpadku elektřiny, a kéž by je nikdo nikdy nepotřeboval, je to velmi dobré jako další možnost ochrany v tomto světě,“ řekla o veřejných telefonech místní obyvatelka Marija Ušakovová.
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Rusko Krym obsadilo a v rozporu s mezinárodním právem anektovalo v roce 2014, což většina zemí světa neuznává. Ukrajina v posledních měsících zesílila své útoky na zásobovací trasy, vojenské základny a energetické objekty na poloostrově.
Oblíbená turistická destinace se důsledkem toho potýká s výpadky elektřiny a nedostatkem pohonných hmot. Ten je způsoben neustávajícími ukrajinskými dronovými útoky na zásobovací řetězce a ropné rafinerie v Rusku. Úřady musely zrušit například letní tábory pro děti a omezit provozní dobu podniků a veřejné dopravy.
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Ukrajina, jež sama čelí nepřetržitým útokům ruských střel a dronů, uvádí, že se snaží Krym izolovat a oslabit ruské válečné úsilí. Místní úřady ve středu oznámily, že při nočním dronovém útoku v Jaltě utrpělo zranění 17 civilistů. Zasažena byla výšková obytná budova. Rusko i Ukrajina popírají, že by záměrně útočily na civilisty.