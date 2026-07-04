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Čekáme na totální ruský kolaps. Lidem na Krymu svitla naděje na osvobození

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  17:05
Lidé se procházejí ulicí v krymské Jevpatoriji. (20. června 2026)

Lidé se procházejí ulicí v krymské Jevpatoriji. (20. června 2026) | foto: Konstantin Mihalchevskiy / Sputnik / ProfimediaProfimedia.cz

Následky ukrajinského útoku v Kerči na Krymu (23. června 2026)
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Ukrajinské údery na ruské vojenské a logistické cíle na okupovaném Krymu dávají části místních novou naději na osvobození poloostrova. Nahlas se o tom ale odváží promluvit jen málokdo. Rusové aktivně hledají lidi, kteří si přejí vítězství Kyjeva a podrobují je represím.

„Chápu, že k osvobození Krymu máme ještě daleko, ale takovou naději jsme nezažili od ukrajinské protiofenzivy v roce 2023. Na Krymu se od okupace nedělo tolik věcí najednou a víme, že toho přijde ještě mnohem víc,“ řekl portálu Kyiv Independent anonymně jeden z místních.

Lidé se procházejí ulicí v krymské Jevpatoriji. (20. června 2026)
Následky ukrajinského útoku v Kerči na Krymu (23. června 2026)
Kolony na čerpací stanici v Čitě v Transbajkalském kraji v Rusku. (25. června 2026)
Satelitní snímek zachycuje poškozený Henicheský most a nové náhradní mosty. (21. června 2026)
76 fotografií

Podle něj mezi proukrajinsky smýšlejícími obyvateli nyní převládají smíšené pocity. Lidé mají obavy z reakce okupačních úřadů, zároveň ale vyhlížejí „úplný kolaps“ ruského režimu a příchod ukrajinské armády.

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Moskva v rozporu s mezinárodním právem anektovala Krym v roce 2014. Otevřeně podporovat Ukrajinu je od té chvíle velmi riskantní, mnozí obyvatelé se přesto rozhodli proti okupaci postavit nebo se dokonce zapojili do odboje, který organizuje partyzánské hnutí Ateš.

„Někteří Ukrajinci žijí pod okupací už dvanáct let. Denně čelí represím. Přesto se nevzdali své identity a zachovali si důstojnost,“ prohlásil náměstek ukrajinského ministra zahraničí Jevhen Perebyjnis.

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Představitelka ukrajinského prezidenta pro Krym Olha Kuryšková uvedla, že její úřad nyní eviduje rostoucí počet případů pronásledování z politických důvodů. Podobný trend podle ní nastal i během ukrajinské protiofenzivy v roce 2023. Od začátku ruské okupace úřady na Krymu zahájily nejméně 520 takových stíhání.

„Trpělivě počkáme“

Zesílené ukrajinské útoky stále citelněji zasahují do života na poloostrově. Přispěly k nedostatku pohonných hmot, potravin i k výpadkům proudu. Okupační úřady proto 26. června vyhlásily na Krymu výjimečný stav.

„Nemáme benzin a elektřina i voda jsou na příděl. Nevím, kdy to skončí,“ řekl jeden z místních webu The Moscow Times. Situaci zhoršují i nespolehlivé vlakové spoje. „Buď je ruší, nebo mění jízdní řády,“ popsal.

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„Tato strategie narušuje snahu prezidenta Vladimira Putina uchránit většinu Rusů – včetně těch, kteří na Krym přijeli jako turisté nebo se tam usadili – před dopady války,“ míní britská politoložka Jenny Mathersová.

„I když chybí palivo a elektřina a dochází k výpadkům v dodávkách vody, budeme i tak trpěliví a budeme čekat na ukrajinskou armádu,“ vylíčil pro Kyiv Independent jeden z dalších z odpůrců moskevské nadvlády.

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Ukrajinská armáda se nyní snaží poloostrov izolovat. Cílem jejích útoků je vojenská, energetická a dopravní infrastruktura. Účelem je zabránit ruské armádě v tom, aby Krym využívala jako základnu k útokům proti Ukrajině.

Ukrajinské údery vrcholí v době turistické sezony. Okupační úřady kvůli nim pravidelně zavírají most přes Kerčský průliv, který Krym odděluje od ruského Krasnodarského kraje. Pozemní cesta přes okupovaný Mariupol a Melitopol je přitom rovněž vystavena častým útokům ukrajinských dronů.

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