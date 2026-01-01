Ruští turisté dál míří na pláže anektovaného Krymu a zaplňují tamní letoviska navzdory palivové krizi i rostoucím bezpečnostním rizikům. Prokremelští blogeři přitom před cestou na poloostrov varují a mluví dokonce o možné evakuaci. Návštěvníků je nicméně méně než v předchozích sezonách.
Autor: Konstantin Mihalchevskiy / Sputnik / Profimedia, Profimedia.cz
Ještě na začátku roku patřil Krym podle ruských cestovních kanceláří mezi nejžádanější „domácí“ destinace. V posledních týdnech ale turistický ruch zasáhla série problémů, které část Rusů přiměly změnit dovolenkové plány. Zatímco v předchozích letech turisté překousli komplikovanou dopravu, dlouhé kolony na Kerčském mostě i útoky na vojenské cíle, letos se situace změnila.
Autor: Maxim Churusov / Zuma Press / Profimedia, Profimedia.cz
Prodeje zájezdů klesly podle portálu Novaja Gazeta o 25 až 30 procent, v některých případech dokonce o polovinu. Část Rusů proto zamířila do jiných domácích letovisek, především do Anapy.
Autor: Konstantin Mihalchevskiy / Sputnik / Profimedia, Profimedia.cz
Nejtvrdší dopady pocítily menší firmy. Cestovní kancelář TurEtno přišla o zhruba 80 procent červnových rezervací a o polovinu objednávek na červenec a srpen. Podobnou zkušenost hlásí také majitelé penzionů v okolí Alušty, kam nakonec dorazil jen zlomek očekávaných hostů.
Autor: Konstantin Mihalchevskiy / Sputnik / Profimedia, Profimedia.cz
Řada podnikatelů navíc investovala zálohy od klientů do příprav na sezonu a nyní řeší, jak peníze vrátit. Potíže zasáhly i vinařství závislá na návštěvnících. Vinař Oleg Repin portálu The Moscow Times řekl, že během jediného týdne zrušilo plánované exkurze 70 až 80 procent zákazníků.
Autor: Konstantin Mihalchevskiy / Sputnik / Profimedia, Profimedia.cz
Ne všichni ale mluví o kolapsu. Někteří představitelé cestovního ruchu upozorňují, že před vypuknutím problémů rostl zájem o Krym meziročně o 10 až 15 procent. Velké resorty navíc hlásí výrazně lepší výsledky než malé penziony. Luxusní komplex Mrija například uvádí obsazenost kolem 87 procent.
Autor: Konstantin Mihalchevskiy / Sputnik / Profimedia, Profimedia.cz
Pozornost letos vzbuzují i varování proválečných ruských blogerů. Poprvé od začátku invaze někteří z nich otevřeně doporučují, aby lidé cestu na Krym odložili.
Autor: Maxim Churusov / Zuma Press / Profimedia, Profimedia.cz
„Záměry ruských turistů letos relaxovat na Krymu se mohou pro Ruskou federaci zvrhnout v rozsáhlou evakuaci,“ domnívá se zpravodaj listu Komsomolskaja pravda Dmitrij Stešin.
Autor: Maxim Churusov / Zuma Press / Profimedia, Profimedia.cz
Moskevský podnikatel a bloger Alexandr Sergejev vystupující pod přezdívkou Gornyj tvrdí, že už několik známých přesvědčil, aby dovolenou zrušili.
Autor: Sergei Malgavko / Zuma Press / Profimedia, Profimedia.cz
„Zatímco lidé z Jednotného Ruska si mumlají metodicky a fotí, podařilo se mi přesvědčit osm lidí, aby odložili své dovolené na Krym na pozdější termín. Jet na Krym teď je NEBEZPEČNÉ!!!! Vidíme to na útocích na vlaky, autobusy a auta, které si vyžádaly oběti,“ napsal Sergejev.
Autor: Maxim Churusov / TASS / Profimedia, Profimedia.cz
Bloger zároveň kritizuje krymské úřady za to, že podle něj návštěvníky dostatečně nevarují před vojenskými hrozbami.
Autor: Maxim Churusov / Zuma Press / Profimedia, Profimedia.cz
Mnoho Rusů podle portálu Novaja Gazeta začíná cestu na Krym označovat za „ruskou ruletu“. Napětí na poloostrově nyní podtrhlo i rozhodnutí krymské správy omezit prodej pohonných hmot a vyhradit zásoby především pro státní instituce.
Autor: Konstantin Mihalchevskiy / Sputnik / Profimedia, Profimedia.cz
Auta stojí ve frontě u čerpací stanice v krymském Simferopolu. (12. června 2026)
Autor: CTK / AP / Uncredited , ČTK
Lidé tráví slunečný den u pobřeží Černého moře na Krymu. (25. dubna 2026)
Autor: Maxim Churusov / Zuma Press / Profimedia, Profimedia.cz
Lidé tráví slunečný den u pobřeží Černého moře na Krymu. (25. dubna 2026)
Autor: Maxim Churusov / Zuma Press / Profimedia, Profimedia.cz
Protitankové překážky zvané dračí zuby lemují pláže u krymské Olenivky. (18. května 2026)
Autor: east2west news / WillWest News / Profimedia, Profimedia.cz
Pár turistů si prohlíží pomník ruského spisovatele Nikolaje Gogola v krymském Simferopolu. (7. června 2026)
Autor: Sergei Malgavko / Zuma Press / Profimedia, Profimedia.cz
Protitankové překážky zvané dračí zuby lemují pláže u krymské Olenivky. (18. května 2026)
Autor: east2west news / WillWest News / Profimedia, Profimedia.cz
Protitankové překážky zvané dračí zuby lemují pláže u krymské Olenivky. (18. května 2026)
Autor: east2west news / WillWest News / Profimedia, Profimedia.cz
Muž tankuje u čerpací stanice ATAN v krymském Simferopolu. Místní úřady zavedly omezení prodeje pohonných hmot. (5. června 2026)
Autor: Sergei Malgavko / TASS / Profimedia, Profimedia.cz
Auta čekají ve frontě na pohonné hmoty u čerpací stanice v krymské Jevpatoriji po omezení prodeje paliv kvůli jejich nedostatku. (3. června 2026)
Autor: Alexey Pavlishak, Reuters
Ukrajinské drony zasáhly ruský Petrohrad. Z několika čtvrtí ve městě stoupal hustý kouř. (3. června 2026)
Autor: east2west news / WillWest News, Profimedia.cz
Na Krymu kvůli úderům ukrajinských dronů na zásobovací trasy zavládl nedostatek pohonných hmot (1. června 2026)
Autor: Alexey Pavlishak, Reuters
Na Krymu kvůli úderům ukrajinských dronů na zásobovací trasy zavládl nedostatek pohonných hmot (1. června 2026)
Autor: Alexey Pavlishak, Reuters
Na Krymu kvůli úderům ukrajinských dronů na zásobovací trasy zavládl nedostatek pohonných hmot (1. června 2026)
Autor: Alexey Pavlishak, Reuters
Ukrajinské drony zasáhly ruský Petrohrad. Po městě se linul silný kouř. (3. června 2026)
Autor: Reuters
Na Krymu kvůli úderům ukrajinských dronů na zásobovací trasy zavládl nedostatek pohonných hmot (1. června 2026)
Autor: Stringer, Reuters