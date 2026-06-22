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Ruská ruleta na Krymu. Pláže jsou plné, odříznutému poloostrovu hrozí evakuace
Ruští turisté dál míří na pláže anektovaného Krymu a zaplňují tamní letoviska navzdory palivové krizi i rostoucím bezpečnostním rizikům. Prokremelští blogeři přitom před cestou na poloostrov varují a...
Ewino rajské pokušení. Podívejte se, jak si Farna třikrát poradila s plným Edenem
Úřadující zlatá slavice a česká popová diva Ewa Farna zaplnila ve třech dnech pražský Eden, kde předvedla propracovanou show bohatou na skvělé hudební a taneční vystoupení, která si nezadala s...
Dálkové sankce. Moskva se dusí v dýmu, útok vyhodil klíčovou rafinerii do povětří
Nedávno Petrohrad, teď Moskva. Ruská metropole se v noci na čtvrtek stala terčem největšího ukrajinského útoku za dva roky. Ve čtvrti Kapotnja schytala zásah podruhé během jednoho týdne klíčová...
V Polsku zastřelili karikaturistu, který si utahoval z Putina a Kadyrova
Duší i chováním to byl typický ruský umělec. Chodil v extravagantní uniformě s ruskou vlajkou zastrčenou do zadnice a svými provokativními karikaturami se trefoval do Vladimira Putina, Ramzana...
Takový nůž policisté jen tak nevidí. Dalo se z něj i nenápadně vystřelit
Raritní kousek, který se jen tak nevidí a hlavně je kvůli zákeřnosti zcela zakázaný, ať už má člověk jakýkoliv zbrojní průkaz. Řeč je o střílejícím noži, který se dostal do rukou policistů při...
Po Čelákovicích jezdil ozbrojený muž. Policie rozšířila pátrání do dalších měst
Policie pátrá po pětapadesátiletém Petru Šimonovi, který je ozbrojený a pohybuje se v modré fabii. Muž ve špatném psychickém stavu směřoval podle prvotních informací do učiliště v Čelákovicích, které...
Poprvé v historii země. V Nizozemsku podstoupilo eutanazii dítě mladší 12 let
V Nizozemsku poprvé v historii podstoupilo eutanazii dítě mladší dvanácti let. O případu, který se stal loni, až nyní v uplynulých dnech veřejně hovořila ministryně zdravotnictví Sophie Hermansová...
Potřebujeme jaderné zbraně. Za války ve světě může gangsterská nenasytnost USA, řekl Kim
Severní Korea nemá jinou možnost, než usilovat o pozici jaderného státu, prohlásil severokorejský vůdce Kim Čong-un. V současné komplikované světové bezpečnostní situaci nemá jinou možnost, dodal na...
Zemřela moderátorka Bára Tlučhořová, měla nádor na mozku. Mareš jí přispěl přes milion
V sedmatřiceti letech zemřela rádiová moderátorka Barbora Tlučhořová. V úterý ráno o tom informoval oficiální facebookový profil Rádia Kiss, pro které pracovala. Po několikaletém boji s rakovinou...
Bolivijský opozičník Morales oznámil konec blokád. Trvaly sedm týdnů
Bývalý prezident Bolívie a současný vůdce opozičních protestů Evo Morales oznámil, že v zemi po sedmi týdnech skončí blokády silnic. Učinil tak tři dny poté, co prezident Rodrigo Paz vyhlásil kvůli...
USA rozmrazí Teheránu 12 miliard dolarů, do Íránu se vrátí jaderní inspektoři
Spojené státy a Írán po víkendových rozhovorech ve Švýcarsku zahájily navazující jednání na technické úrovni. Teherán souhlasil se zahájením rozhovorů o návratu inspektorů Mezinárodní agentury pro...
„Brexit byl katastrofa.“ Od referenda je to deset let, většina Britů lituje a chce zpět
Před deseti lety, 23. června 2016, se v Británii uskutečnilo referendum, ve kterém voliči rozhodli o vystoupení Británie z Evropské unie. Tehdejší premiér David Cameron jej prezentoval jako „událost...
O víkendu udeří ještě větší horka než minulý týden. Předpověď teplot lidi děsí
Nadcházející víkend bude podle meteorologů ještě víc horký než ten minulý. Teploty se mají na některých místech přiblížit 37 stupňům Celsia. Předpověď odhaduje teploty ve stínu, na slunci bude i přes...
Poslanci mají projednávat rozšíření trestného činu neplacení výživného
Změnu trestního zákoníku počítající s úpravou trestného činu neplacení výživného mají v úterý ve druhém čtení projednávat poslanci. Nyní hrozí až dvouleté vězení lidem, kteří neplatí i z nedbalosti...
Nové penzijní spoření stačí akciím jen zpočátku, ukázal výpočet. Jak se vyplatí?
Chystané změny v doplňkovém penzijním spoření mohou Čechům na stáří přinést statisíce korun navíc. Výrazné snížení správcovských poplatků a úprava pravidel dělají z penzijního připojištění atraktivní...
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Předzvěst širší mobilizace? Ruské město zachvátila panika, muže sbírají ve velkém
V ruské Penze propukla panika. Policisté a odvodoví úředníci tu podle svědků zastavují auta i autobusy a odvádějí muže k podpisu smluv s armádou. Děje se tak v době, kdy Moskva stále obtížněji...
Pacientů s hemoroidy přibývá, trpí však méně. Operaci nahrazují šetrné terapie
Krvácení během stolice, svědění, podráždění, bolest i otoky v oblasti konečníku. Tak se projevuje nepříjemné onemocnění zvané hemoroidy, které aktuálně zhoršuje vlhké a teplé počasí, spojené často s...