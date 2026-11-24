Moskvou dosazený šéf úřadů na Krymu Sergej Aksjonov uvedl, že od středy bude po dobu následujících deseti dnů snížen objem dodávek elektřiny o 30 procent v době od 08:00 do 21:00.
„Děkuji obyvatelům Krymu za trpělivost. Žádám je o pochopení tohoto nezbytného opatření, které si vyžádaly objektivní důvody,“ uvedl Aksjonov.
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Na Krym často útočí ukrajinské drony s cílem strategicky důležitý poloostrov izolovat. Kromě vojenských cílů se ukrajinské útoky zaměřují na energetickou infrastrukturu nebo na mosty spojující poloostrov s pevninou.
Minulý týden Ukrajina zničila silniční část Krymského mostu, postaveného po ruské anexi poloostrova. Útoky mají podle Kyjeva zabránit ruské armádě v tom, aby Krym využívala jako základnu pro své operace proti Ukrajině.
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Rusko v rozporu s mezinárodním právem anektovalo Krym v roce 2014 po svržení proruského prezidenta Viktora Janukovyče prozápadními demonstranty v Kyjevě, podpořilo tehdy také povstání separatistů na Donbasu na východě Ukrajiny. V únoru 2022 zahájilo rozsáhlou vojenskou invazi do sousední země. Ukrajina se ruské armádě brání.