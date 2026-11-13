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„Humanista“ Putin nabízí pomoc pro Kosťantynivku. Je to past, tuší Ukrajinci

Jan Hron
  17:00
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Ruský diktátor Vladimir Putin v Kremlu přijal americké vyjednavače Jareda Kushnera a Stevea Witkoffa. (12. listopadu 2026) | foto: Reuters

Ruský prezident Vladimir Putin navrhl po vzoru evakuace ukrajinského města Olešky uspořádat humanitární misi v Kosťantynivce. Jeho slova vyvolala značnou skepsi. Pozorovatelé se domnívají, že jde jen o PR akci, kterou chce Kreml podpořit své tvrzení, že ovládá město, ačkoli se o něj stále bojuje. Hovoří se také o vojenských motivacích.

„Na Donbasu je taková osada zvaná Kosťantynivka, kde stále žije asi 400–500 civilistů. Udělejme totéž, co jsme udělali v Oleškách, a pozvěme zástupce zahraničního tisku, včetně amerického,“ řekl Putin při setkání s americkými vyjednavači Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem v Kremlu.

Podle něj Rusko město kontroluje a je připraveno zajistit bezpečnost humanitární operace. Potřebuje prý pět dní na odminování přístupových cest.

„Pokud, jak tvrdí ukrajinské úřady, toto město ovládají, ať zajistí bezpečnost,“ dodal šéf Kremlu. Uvedl, že spolupráce na humanitární evakuaci Olešek byla pozitivní.

Časově i místně omezené příměří v Oleškách bylo první od začátku invaze, ke kterému dala Moskva souhlas. Znamená to, že Putina dojala Witkoffova dřívější slova o tom, že je velkým humanistou a hodlá pokračovat v podobných iniciativách?

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