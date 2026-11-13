„Na Donbasu je taková osada zvaná Kosťantynivka, kde stále žije asi 400–500 civilistů. Udělejme totéž, co jsme udělali v Oleškách, a pozvěme zástupce zahraničního tisku, včetně amerického,“ řekl Putin při setkání s americkými vyjednavači Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem v Kremlu.
Podle něj Rusko město kontroluje a je připraveno zajistit bezpečnost humanitární operace. Potřebuje prý pět dní na odminování přístupových cest.
„Pokud, jak tvrdí ukrajinské úřady, toto město ovládají, ať zajistí bezpečnost,“ dodal šéf Kremlu. Uvedl, že spolupráce na humanitární evakuaci Olešek byla pozitivní.
Časově i místně omezené příměří v Oleškách bylo první od začátku invaze, ke kterému dala Moskva souhlas. Znamená to, že Putina dojala Witkoffova dřívější slova o tom, že je velkým humanistou a hodlá pokračovat v podobných iniciativách?