Mimořádný summit EU. Lídři projednají tvrdší sankce a integraci Ukrajiny

Francouzský prezident Emanuel Macron a nizozemský předseda vlády Mark Rutte před začátkem summitu odmítli možnost, že by EU urychleně začala jednat o členství Ukrajiny, informovala agentura Reuters. Podle Macrona nelze zahájit přístupový proces během války.

Sedmadvacítka lídrů se ve čtvrtek v podvečer na pozvání francouzského prezidenta Emmanuela Macrona sejde ve versailleském zámku, aby dva týdny od začátku ruské invaze na Ukrajinu probrala další postup vůči režimu prezidenta Vladimira Putina i podporu bránící se sousední země.

„Jsme rozhodnuti ještě dále zvyšovat náš tlak na Rusko a Bělorusko,“ uvádí se v dosud neveřejném textu, který má ČTK k dispozici. Političtí vůdci by se v něm měli zavázat k tomu, že zajistí praktické fungování dosud přijatých postihů a rychlé schválení sankcí nových, pokud pro ně bude důvod.

Jednání se zúčastní český premiér Petr Fiala. „Na zasedání odjíždím s tím, že i nadále prosazujeme co nejrazantnější postup vůči Rusku,“ uvedl na Twitteru. Před čtvrtečním odletem řekl, že je třeba sankce posunout, zmínil například mezinárodní platební systém SWIFT či blokádu ruských lodí.

Petr Fiala @P_Fiala Právě odlétám do Paříže na neformální jednání @EUCouncil. Hlavní témata jsou zajištění evropské bezpečnosti, derusifikace evropské energetiky a další kroky kvůli ruské agresi na Ukrajině. Na zasedání odjíždím s tím, že i nadále prosazujeme co nejrazantnější postup vůči Rusku. https://t.co/md6KHOO7LN oblíbit odpovědět

Summit by měl také přislíbit další politickou, finanční, materiální a humanitární pomoc Ukrajině. Chystá se zavázat i k přijímání dalších lidí prchajících před válkou a k finanční podpoře států, do kterých nejvíce z nich míří. Z Ukrajiny zatím prchlo přes 1,5 milionu lidí, nejvíce z nich do Polska. Evropská komise odhaduje, že by do EU mohlo přijít až osm milionů uprchlíků.

Válkou stižená země minulý týden oficiálně podala žádost o členství v EU, kterou začaly unijní orgány projednávat v nebývale rychlém tempu. Členské státy však nemají na přijetí Ukrajiny jednotný pohled, což se odrazí i v závěrech summitu. „Ukrajina patří do naší evropské rodiny,“ uvádí navrhovaný text.