Měl by spáchat harakiri. Medveděv šokoval vzkazem pro japonského premiéra

Ruského exprezidenta rozhněvalo zejména společné prohlášení, které Kišida s Bidenem po páteční schůzce zveřejnili. Lídři mimo jiné uvedli, že pokud by Rusko na Ukrajině použilo jaderné zbraně, bylo by to zcela neospravedlnitelné a byl by to nepřátelský čin proti lidskosti.

Medveděv, který Rusko vedl v letech 2008 až 2012 a nyní je místopředsedou Ruské rady bezpečnosti, na Telegramu označil dvojici státníků za „paranoidní“. „Kišida je služebníkem USA, který v loajální extázi říká o Rusku blbosti. Zradil tak památku tisíců Japonců, kteří byli spáleni při útocích v Hirošimě a Nagasaki,“ napsal s odkazem na shození atomových bomb na dvojici japonských měst v roce 1945.

„Jediným způsobem, jak by Kišida mohl odčinit takovou hanbu, je provést harakiri před schůzí japonského kabinetu,“ napsal Medveděv za použití vulgárního výrazu pro takzvanou seppuku – rituální sebevraždu prováděnou pomocí proříznutí břišní dutiny.

Ruská státní agentura TASS se opakování Medveděvova komentáře vyhnula a napsala pouze, že japonskému premiérovi doporučil, aby činil pokání za to, že „zradil“ památku obětí nukleárního bombardování.

Ačkoli jako prezident byl Medveděv západními zeměmi vnímán coby potenciální partner při vytváření lepších vztahů, po odchodu z úřadu se radikalizoval. Od ruského vpádu u na Ukrajinu se Medveděv dopustil mnoha extrémních prohlášení, mimo jiné Západu hrozil použitím nukleárních zbraní nebo Ukrajinu vyzval k „totální kapitulaci“.

Japonsko Medveděvova slova podle listu The Washington Post nekomentovalo. Kišida o víkendu ale zopakoval své obavy, že východní Asie může čelit podobnému osudu jako Ukrajinu, a to s ohledem na „kypící ambice Pekingu v regionu“.

Biden v pátek Kišidu ujistil o odhodlání bránit Japonsko, pokud by to bylo nutné, a ocenil jeho novou bezpečnostní strategii, která počítá se zdvojením investic do armády až ke dvěma procentům hrubého domácího produktu. Podle Reuters je tak považována za odklon od pacifismu, kterým se tato země vyznačovala od konce druhé světové války.