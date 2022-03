Zelenskyj už třikrát unikl smrti. O atentát se pokusili Vagnerovci i Čečenci

Žoldáci z takzvané Vagnerovy skupiny byli podle britského listu překvapení, jak dobře jsou Ukrajinci informovaní. Bylo to „děsivé“, řekl deníku zdroj blízký skupině, jež v posledních letech působila v Sýrii, Libyi, ve Středoafrické republice či Súdánu.

Ukrajinci prý kroky Vagnerovců i jejich přesuny po městě dokázali předvídat tak přesně, že se ruským zabijákům nepodařilo splnit zadaný úkol a navíc sami utrpěli ztráty. „Echo“ měli Zelenského týmu dát členové ruské tajné služby. Nechtějí mít totiž nic společného s válkou, kterou jejich prezident Vladimir Putin vyvolal.

List už dříve napsal, že v ukrajinské metropoli operuje na čtyři sta Vagnerovců s cílem vyhledat a zavraždit Zelenského. V úterý poradce ukrajinského ministra vnitra Anton Heraščenko informoval, že v Žytomyrské oblasti padl do zajetí jeden z příslušníků Vagnerovy skupiny. Tento Rus v minulosti bojoval v Sýrii.

Vagnerova skupina je soukromá firma údajně napojená na prokremelského podnikatele Jevgenije Prigožina, kterému se přezdívá „Putinův kuchař“. Evropská unie na žoldáckou skupinu uvalila sankce kvůli mučení, popravám a vraždám v Libyi, Sýrii a na Donbasu.

Žoldáci však nejsou jediní, kdo se nyní pokouší zavraždit ukrajinského prezidenta. Minulou sobotu se podařilo zmařit atentát, o který se na okraji Kyjeva pokusili zabijáci z Čečenska. Podle bezpečnostních složek byli „eliminováni“ ještě před tím, než se k Zelenskému dostali.

Tip na tuto akci prezidentovi lidé dostali od ruských špionů, uvedl šéf ukrajinské bezpečnostní rady Oleksij Danilov. „Můžu říct, že jsme dostali informace od FSB, kteří se nechtějí zapojovat do této krvavé války. A díky tomu byla Kadyrovova elitní skupina, která přijela zabít našeho prezidenta, zničena,“ řekl Danilov, přičemž zmínil čečenského lídra Ramzana Kadyrovova.

Ten podle nepotvrzených informací prosil Putina, aby jemu a jeho mužům dal na Ukrajině „volnou ruku“. Tvrzení Ukrajinců není možné ověřit a není jasné, proč tak citlivou informaci zveřejnili.

Vagnerovci údajně o „konkurenční“ čečenské jednotce netušili. Na Ukrajině předtím šest týdnů sbírali informace o cílech v ukrajinské vládě a podle britského listu měli nakázáno počkat na příjezd ruské speciální jednotky Specnaz.

Ta by podle vymyšleného scénáře ukrajinské hlavní město napadla a odklonila tak pozornost od Vagnerovců, kteří by využili příležitosti a Zelenského zavraždili. Členové Specnazu by pak žoldákům zajistili koridor pro bezpečný odjezd z Kyjeva. Vzhledem k tomu, že se před městem táhnou kolony tanků, se však plnění plánu notně zpomalilo.

The Times ovšem upozorňuje, že jsou najatí vrahové odhodlaní si svůj seznam čtyřiadvaceti lidí, které mají zneškodnit, v nejbližších dnech odškrtat. Z Moskvy na ně totiž tlačí, aby přinesli kýžené vítězství. „Stačí, aby měl jeden z nich štěstí, a všichni pojedou domů s bonusem,“ cituje list svůj zdroj.

Zelenskyj už na začátku nevyprovokované války řekl, že je pro ruskou armádu cílem číslo jedna spolu se svou rodinou. Americkým představitelům, kteří mu nabídli evakuaci ze země, však dnes už legendárně odpověděl: „Potřebuji munici, nepotřebuji odvoz.“

Prezident pravidelně natáčí videa pro Ukrajince i zbytek světa, právě kvůli hrozícímu nebezpečí už je však nepořizuje venku a na místech, kde by mohl být lokalizován. Od Američanů také dostal zabezpečený satelitní telefon.