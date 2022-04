Putin našel loajální zastánkyni v exšpionce. Ví, co dělá, říká Butinová

„Pracujte, bratři. Jsme s vámi navždy,“ prohlásila nedávno Butinová ve videovzkazu ruským vojákům, kteří se účastní „speciální vojenské operace na Ukrajině“, jak Kreml invazi oficiálně přezdívá. Butinová na sebe kvůli natáčení oblékla sako s písmenem Z – symbolem podpory válce.

Do zájmu médií se Butinová poprvé dostala v roce 2018 poté, co ji americký soud usvědčil, že se snažila proniknout do americké Národní asociace držitelů zbraní. Ve vězení strávila patnáct měsíců. Moskva tvrdila, že obvinění byla politicky motivovaná a měla podkopat summit Putina a Donalda Trumpa.

Butinová dosud trvá na tom, že se v USA jen pokoušela „budovat mosty“. Po návratu do Ruska začala pracovat v prokremelské stanici RT (Russia Today), loni ji pak občané zvolili do parlamentu. „Jsem budovatelkou míru,“ uvedla v rozhovoru pro list The Times.

Mimo jiné se mu svěřila s tím, že o zahájení „operace“ na Ukrajině nevěděli ani poslanci vládnoucí strany Jednotné Rusko, mezi které patří. „Když jsem se 24. února probudila, nebála jsem se. Věděla jsem, že svět už nebude stejný. Podporuji našeho prezidenta a věřím mu. Ví co dělá,“ uvedla.

„Ti, kdo protestují, jsou zrádci“

Butinová se domnívá, že série sankcí, které Západ na Rusko kvůli agresi na Ukrajině uvalil, její zemi posílí. „Zápaďané nechápou ruskou mentalitu. Naše země se stane nezávislejší na západní ekonomice a silnější,“ myslí si politička přesto, že ruský premiér Michail Mišustin v minulém týdnu prohlásil, že ruská ekonomika čelí největší výzvě od rozpadu Sovětského svazu.

O Rusech, kteří proti válce na Ukrajině protestují, má poslanykně jasno. „Jsou to zrádci. A jsou menšina,“ řekla Butinová, která ochotně opakuje ničím nepodložené tvrzení Kremlu, že na Ukrajině vládnou neonacisté.

„Zelenskyj rovná se Hitler. Co kdybyste se mohli vrátit a říct Židům, co se stane? Zastavili byste Hitlera? Já bych to udělala. Na Ukrajině dochází ke znovuzrození nacismu,“ řekla The Times.

Skutečnost, že v ukrajinském parlamentu momentálně není zastoupena ani jedna krajně pravicová strana nebo fakt, že prezident Zelenskyj je sám židovského původu a jeho příbuzní umírali za holokaustu, Butinová nevidí jako překážku pro to, aby ho mohla nazývat nacistou.

Butinová zopakovala i další lež propagovanou Kremlem, podle které Ukrajinci páchali na obyvatelích Donbasu genocidu. Toto tvrzení vyvrátil Mezinárodní trestní tribunál i generální tajemník OSN António Guterres.

Je to naopak Rusko, které čelí obvinění, že na Ukrajině páchá válečná zvěrstva. Ruští vojáci zavraždili několik set civilistů ve městě Buča, zločinů proti lidskosti se dopustili také v městech Irpiň či Borodjanka.

Vyženeme západní média, těší se exšpionka

Taková obvinění však Butinová po vzoru Kremlu odmítá. Místo toho naznačila, že ukrajinská armáda možná bombardovala vlastní města sama, aby zdiskreditovala Moskvu. „Naše armáda je přísně organizovaná. Nezabíjíme civilisty,“ uvedla navzdory důkazům o opaku.

Butinová se v posledních měsících podílela na návrhu zákona, který by Moskvě umožnil vyhnat z Ruska západní zpravodajské organizace, a to v rámci odvety za zákaz RT a dalších médií podporovaných Kremlem. „Doufám, že zákon bude schválen. Naštvalo mě, když zakázali RT,“ uvedla.