Láska k domovu je silnější. Část uprchlých Ukrajinců se vrací zpět do vlasti

Dva dny poté, co utekly do Polska ze svého válkou zdevastovaného města, nastoupily tři generace žen z jedné rodiny do vlaku zpět na Ukrajinu. „Bojíme se vrátit domů do Mykolajiva, ale v Polsku jsme nenašly místo na spaní,“ popsala nejstarší z nich, babička Žanna Sinicynaová.

„V srdci mi Mykolajiv zůstává domovem. A já musím být doma. V Polsku jsem se necítila dobře,“ popsala devětačtyřicetiletá žena listu The Washington Post (TWP), zatímco v sobotu pozdě večer se svou dcerou a vnučkou čekala před vlakovým nádražím v polské Přemyšli na vlak do Kyjeva.