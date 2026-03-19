Putin je válečný zločinec, šokoval ruský bloger. Prokremelskou scénu ovládl chaos

Autor:
  16:16
Prokremelský bloger Ilja Remeslo šokoval Rusko ostrým útokem na prezidenta Vladimira Putina, kterého obvinil z válečných zločinů a zničení všeho, čeho se dotkl. Jeho neobvykle kritická slova vyvolala zmatek a vlnu spekulací, přičemž Remeslovi za výpad hrozí trestní stíhání.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv

Remeslův nečekaný obrat začal na Telegramu, kde v úterý zveřejnil manifest, ve kterém Putina označil za symbol zkorumpovaného a selhávajícího systému. Jeho dlouhá léta u moci vedla k hlubokému úpadku, napsal na kanálu, jejž sleduje 120 tisíc lidí.

Prokremelský právník a bloger Ilja Remeslo (1. ledna 2018)
Ruský prezident Vladimir Putin (18. března 2026)
Pohled na Kreml (2. prosince 2025)
Ruský prezident Vladimir Putin se účastní setkání vládního kabinetu ze své rezidence v Novo-Ogarjovu v Moskevské oblasti. (18. března 2026)
7 fotografií

Ve svém příspěvku vykreslil šéfa Kremlu jako člověka odtrženého od reality i od zájmů země. Remeslo zdůraznil, že válka na Ukrajině jen odhaluje slabiny systému postaveného na jediném člověku. „Tato válka se vede pouze proto, aby se uspokojily Putinovy ​​nejistoty,“ vzkázal.

Prezidentovi rovněž přiřkl obrovské škody na ruské ekonomice. „Sankce, zničená infrastruktura, ztráta obchodních partnerů. To, co se staví, jsou většinou paláce pro prezidenta a jeho přátele,“ napsal s tím, že země potřebuje po dvaceti letech nového a moderního lídra.

Svou kritiku ještě vyostřil, když napsal, že Putin by měl odstoupit a stanout před soudem jako válečný zločinec. „Jeho systém se hroutí. Armáda na Ukrajině nepostupuje a válka nikam nevede. Ztráty jsou obrovské. Bojujeme o malá území, která Rusku nakonec nic nepřinesou, řekl.

Výpad okamžitě spustil vlnu spekulací. Někteří tvrdili, že blogerovi někdo hacknul účet – tuto teorii ale Remeslo rychle vyvrátil videem, v němž svá slova zopakoval. Jiní hovořili o možné kremelské provokaci, která si klade za cíl odhalit potenciální sympatizanty podobných myšlenek.

Remeslo však trvá na tom, že mluví z vlastní vůle. „Nic z toho není zinscenované. Jen říkám pravdu,“ řekl ve středu deníku The Guardian a odmítl, že by jednal na pokyn shora. „Lidé současnou administrativu opravdu přeceňují. Něco takového by nevymyslela,“ pokračoval.

„Tenhle člověk zničil všechno, čeho se dotkl. Země se doslova rozpadá. Putin už není jedním z nás. Je to člověk, jehož zájmy jsou úplně cizí jak Rusku, tak mně osobně,“ dodal Remeslo pro The Guardian.

„Lidé končí ve vězení za mnohem méně“

O to výrazněji působí Remeslova minulost. Jako právník a bývalý člen Ruské veřejné komory – poradního orgánu napojeného na Kreml – se dlouhodobě zaměřoval na kritiky režimu. Vystupoval proti Alexeji Navalnému i dalším opozičníkům a aktivně se podílel na jejich diskreditaci.

Po zveřejnění příspěvků mu podle vlastních slov začali volat lidé z bezpečnostních složek a naléhali, aby je smazal. Remeslo to vnímá jako důkaz, že systém ztrácí jistotu. Kvůli výrokům mu hrozí trestní stíhání.

Prokremelský televizní moderátor Vladimir Solovjov uvedl, že Remeslo mohl „zbloudit“ nebo „změnit tábor“.

Apti Alaudinov, který velí speciálním jednotkám Achmat čečenského vůdce Ramzana Kadyrova, popsal Remesla jako „někoho, kdo se vždycky zdál být naprosto vyrovnaný“ a naznačil, že právník mohl být unesen.

Reakce opozice je opatrná. „Řekl věci, které se říkat nesmějí. Lidé končí ve vězení za mnohem méně. Otevírá to nebezpečnou Pandořinu skříňku. Překračuje to všechny červené linie,“ uvedl Leonid Volkov, někdejší spolupracovník Navalného. Připustil ale, že si není jistý, co za tím stojí.

Exilový spisovatel Ivan Filipov situaci označil za výjimečnou. „Snažím se to pochopit. Tak otevřená kritika totiž dosud patřila mezi nepřekročitelné hranice,“ konstatoval.

Vstoupit do diskuse (42 příspěvků)

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.