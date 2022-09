Kretenismus generálů? Chystá se průlom na Mariupol, míní nacionalista Girkin

„Hlavním důvodem je přesvědčení našich ‚velkých generálů‘, že nepřítel pokorně počká, až se rozhodnou, kde a kdy zasadit další úder. Kdyby byl tak laskav, mohl by i předem sdělit, kde je připraven se bránit,“ napsal ruský nacionalista a bývalý člen tajných služeb Igor Girkin na Telegram.

Ruské velení podle něho od Ukrajinců očekávalo pouze pasivní obranu na většině území a nanejvýš počítalo s „velkou ofenzívou na jedné frontě“. Kvůli tomu se ruská armáda koncentrovat více v Chersonské oblasti, kde přitom Ukrajinci neměli o mnoho méně vojáků než v Charkovské.

„Najednou se ukázalo, že nepřítel je schopen rozsáhlého útoku na více frontách najednou. Zasáhl i v místech, kde jsme měli naše jednotky pouze v jedné vrstvě a s naprostou absencí aspoň minimálních záloh,“ stěžuje si Girkin a přirovnává ruské generály ke komicky neschopné postavě z ruských anekdot. „Při výběru ze dvou úžasných odpovědí na otázku: „Co to bylo? Zrada nebo kretenismus? Hlasuji pro to druhé.“

Ve skutečnosti bylo podle Girkina velmi snadné se takové porážce vyhnout. Kdyby po odhalení koncentrace ukrajinských sil v okolí Balakliji velení včas zredukovalo předmostí poblíž Izjumu a převelelo obrněné transportéry s podporou dělostřelectva ze severu.

„Úder pěti čerstvých nepřátelských brigád by se jim samozřejmě jen stěží podařilo úplně zastavit, ale velení by získalo čas reagovat na vzniklou krizi bez úplné porážky a donutilo by nepřítele draze zaplatit za jeho územní zisky,“ míní Girkin.

Neochota stáhnout se a neschopnost rychle se přizpůsobit nastalé situaci vedla k tomu, že Rusko zcela ztratilo iniciativu. Ukrajinci rychle přesouvají své síly dál do Doněcké oblasti. Své údery cílí na zranitelné body ruské obrany.

Podle Girkina Ukrajinci využijí nově nabyté iniciativy, zpravodajských informací od západních států a dobré bojové morálky, aby Rusům nedovolili přeskupit síly a vybudovat úspěšnou obranu. Nejspíš budou chtít využít i zbylé dva až tři týdny, než se začne zhoršovat počasí. Už v nynějším týdnu je tedy možné očekávat další ukrajinské útoky.

Výbuchy v Rusku

Podle Girkina se možná Ukrajinci pokusí o průlom směrem na Mariupol a ústí řeky Donu. Svědčit by o tom mohlo možná přípravné bombardování. U několika měst v Rostovské oblasti místní slyšeli výbuchy a byl v pondělí spuštěn systém protivzdušné obrany. K nejsilnější explozi mělo dojít v Taganrogu, kde u dálnice na výjezdu na Rostov stoupal sloup dýmu, uvedl místní portál 161.ru

Girkin uvedl, že protivzdušný obranný systém S-300 sestřelil u Taganrogu jednu ukrajinskou raketu.