„V noci z 16. na 17. srpna ukrajinské jednotky zasáhly palbou nepřátelskou kolonu na dálnici Rylsk-Chomutovka v ruské Kurské oblasti,“ píše se ve zprávě ukrajinské armády podle serveru Newsukraine. Informaci potvrdil gubernátor Přímořského kraje Oleg Kožemjako.
Zástupce velitele skupiny ruských ozbrojených sil „Sever“ generálporučík Esedulla Abačev utrpěl při útoku vážná zranění. „Zraněný důstojník byl urgentně přepraven vojenským transportním letadlem do Centrální vojenské klinické nemocnice Višněvského v Moskvě. V důsledku zranění přišel o ruku a nohu,“ dodala zpravodajská služba.
Zpravodajská služba ministerstva obrany Ukrajiny zdůraznila, že za každý válečný zločin spáchaný na ukrajinském lidu bude spravedlivě potrestán.
Na začátku července byl v Kurské oblasti zabit zástupce velitele námořnictva Michail Gudkov. Velel brigádě námořní pěchoty Tichooceánské flotily a nedávno před svou smrtí byl povýšen na zástupce velitele vojenského námořnictva. Zabil ho raketový systém HIMARS.
Abačev za sebou má bohatou vojenskou kariéru. Jako voják se účastnil války o Náhorní Karabach, druhé války v Čečně, válce v gruzínské Jižní Osetii v roce 2008 a vojenských operací v Sýrii. Za své zásluhy obdržel státní vyznamenání Hrdina Ruské federace. Do hodnosti generálporučíka ho ruský prezident Vladimir Putin jmenoval v roce 2023.
V březnu 2024 Abačev vyznamenal několik svých mužů za dopadení údajných pachatelů teroristického útoku v Krasnogorsku na předměstí Moskvy. Podle jeho tvrzení směřovali na Ukrajinu. Při teroristickém útoku v koncertní síni Crocus západně od Moskvy zemřelo 145 lidí a 551 bylo zraněno. K útoku, před jehož pravděpodobnosti varovaly i americké tajné služby, se přihlásila odnož Islámského státu. Čtyři pachatelé pocházeli z Tádžikistánu.
Dálnice mezi Chomutovkou a Rylskem u města Kursk (modře)
