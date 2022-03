Rusko čeká katastrofa, o invazi nám neřekli, píše zdroj z tajné služby FSB

Autor dopisu, který byl zveřejněn na opozičním serveru Gulagu.net ruského lidskoprávního aktivisty Vladimira Osečina, vytýká ruským představitelům, že informace o invazi zatajovali, avšak nyní ze selhání „metodicky“ obviňují FSB.

Ještě před zahájením „speciální operace“ dostala FSB za úkol zhodnotit různé dopady ekonomických sankcí na Rusko, avšak závěry musely být „pro Rusko pozitivní“, píše analytik. V opačném případě by prý byl obviněn, že „neodvádí dobrou práci“.

Kvůli nedostatku informací, které měla FSB k dispozici, ale veškeré podobné analýzy postrádají smysl, podotýká. „Když jsou všichni drženi v nevědomosti, jak se na něco mohou připravit?“ Pokud by FSB dostala všechny „reálné vstupy“, mohla podle něho poukázat na to, že plán je sporný a je třeba mnohé přehodnotit.

Situace na Ukrajině je údajně naprosto nepřehledná a „nikdo neví“, co se v zemi děje. „Ztratili jsme kontakt s hlavními divizemi,“ tvrdí autor dopisu a dodává, že počet mrtvých ruských vojáků je „určitě v tisících“, oscilující mezi dvěma až deseti tisíci, přičemž on sám se přiklání k horní hranici.

Rusko doposud oficiálně přiznalo jen 489 mrtvých vojáků. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj řekl, že Rusko ztratilo už přes 11 tisíc příslušníků ozbrojených sil.

„Náš blitzkrieg se totálně zhroutil,“ myslí si whistleblower. Podle něj by plán invaze nefungoval ani v „ideálním scénáři“, tedy kdyby Rusové zajali Zelenského a jeho náměstky, obsadili klíčová města a donutili je ke kapitulaci. Stále by zůstával problém s kým jednat. Rusko též nemá logistické síly na okupaci Ukrajiny, k tomu by potřebovalo minimálně 500 000 lidí. Už nyní má problémy s dodávkami paliva a zásob, kvůli čemuž se ruští vojáci uchylují k rabování.

Podle analytika se Rusko snaží přijít s takovým scénářem, který by „vše svedl na Ukrajinu“. Rozvědka SVR se pokouší dokázat, že Ukrajina tajně vyráběla jaderné zbraně. Kreml tvrdí, že k invazi musel přistoupit, aby ochránil svou bezpečnost ohrožovanou údajným ukrajinským jaderným programem.

Pravost dokumentu nelze ověřit. Už v minulosti se objevily falešné zprávy od údajných zdrojů z FSB, které měly za cíl vnést zmatek do ruské komunikace a vyvolat rozepře mezi různými složkami. Podezření, že je právě takovou podvratnou zprávou, se vznáší například kolem tvrzení ukrajinských představitelů, že od protiválečných elementů FSB dostali echo o pokusu čečenských komand smrti zavraždit Zelenského, díky čemuž je mohli včas zlikvidovat.

Insider FSB zpochybňuje, že by právě tajná služba předala Ukrajincům informace. Zpráva ovšem dosáhla požadovaného účinku. „Kadyrov se zbláznil. Byli jsme velmi blízko konfliktu s ním,“ odhaluje zákulisní rozepře. „Kadyrov se neošívá bezdůvodně. Má svých ‚dobrodružství‘ dost. Vytvořil si totiž pověst nepřemožitelného. Pokud jedinkrát selže, odstraní ho jeho vlastní lidé.“

Podle specialisty na Rusko z investigativní skupiny Bellingcat Christa Grozeva je ale dopis zveřejněný na Gulagu.net zřejmě autentický. „Ukázal jsem ho dvěma skutečným (současným nebo bývalým) FSB kontaktům a podle nich byl bezpochyby napsán jejich kolegou,“ uvedl. Pravosti nahrává to, že byl zveřejněn důvěryhodným zdrojem a je mnohem delší, než by zřejmě byl, pokud by jej sepsal padělatel. Čím delší text, tím větší je totiž pravděpodobnost chyby.

Invaze do června a Rusko bez ekonomiky

Invaze může podle whistleblowera trvat až do června. „Náš podmíněný termín je červen. Podmíněný proto, že v červnu už v Rusku tou dobou nebude žádná ekonomika – nic nezbude,“ je přesvědčen. „Rusko zkrátka a dobře nemá východisko. Neexistují žádné varianty možného vítězství, pouze možných proher,“ dodává, přičemž nevylučuje, že by se někdo z ruského vedení mohl rozhodnout zatáhnout Rusko do mezinárodního konfliktu.

Velké znepokojení vyvolalo rozhodnutí ruského prezidenta Vladimira Putina vyhlásit posílenou pohotovost jaderných sil. Analytik FSB si ovšem nemyslí, že by šéf Kreml se chystal stisknout „červené tlačítko“. „Nevěřím v Putinovu vůli obětovat se, když ani své nejbližší ministry a poradce nepouští do své blízkosti.“ Dodává, že do procesu je navíc zapojené větší množství lidí a je možnost, že někdo odmítne. A v neposlední řadě uvádí, že plutonium v hlavicích by se mělo každých deset let měnit, přičemž naznačuje, že se tak neděje a rakety tedy mohou být nefunkční.

Český vědec Jan Lukačevič přeložil dopis do češtiny: