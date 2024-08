Ukrajinský postup na ruském území zpomalil. Kursk evakuuje další okres

„Regionální krizový štáb přijal rozhodnutí o povinné evakuaci celého Gluškovského okresu,“ napsal na sociální síti úřadující gubernátor Alexej Smirnov a požádal krajany, aby k situaci přistupovali s pochopením a řídili se pokyny bezpečnostních složek a místních úřadů.

Rozhodnutí o evakuaci celého okresu následovalo poté, co se dvě hodiny předtím úřady rozhodly evakuovat pouze pohraniční obec Gluškovo, napsal list Kommersant na svém webu.

Gluškovský okres se během ukrajinské operace v Kurské oblasti ocitl v sevření ze tří stran: na západě a jihu je ukrajinská hranice a z východu se blíží ukrajinské jednotky, postupující ze Sudžského okresu přes Koreněvský okres, poznamenal server BBC News.

ISW s odvoláním na zdroje z obou bojujících stran píše, že postup ukrajinských sil v Kurské oblasti se výrazně zpomalil. Geolokované záběry podle analytiků potvrzují, že ukrajinské síly se nacházejí ve východní části vsi Žuravli deset kilometrů východně od Koreněva.

O den dříve ruské ministerstvo obrany informovalo o odražení ukrajinského útoku u vsi Levšinka, která je o 17 kilometrů dále na sever a deset kilometrů jižně od sídla dalšího okresu, Lgova.

Ukrajinci také mírně postoupili ve vsi Kamyšnoje asi 20 kilometrů jihovýchodně od města Sudža. Hned vedle se nachází obec Giri, od které byli podle ruských blogerů ukrajinské síly při svém výpadu odraženy.

Neexistuje frontová linie

Rusové podle družicových snímků budují zákopy a obrannou linii u Lgova, podél silnice, která vede z Rylska přes Lgov a Kurčatov do Kurska. Je to přibližně 17 kilometrů severně od míst, kde očití svědci potvrdili ukrajinskou přítomnost, a svědčí to o tom, že Rusové očekávají další ukrajinský postup, upozornil ISW.

BBC upozornila, že v Kurské oblasti neexistuje jasná frontová linie a ukrajinské síly zde do čela útoku nasadily mobilní skupiny, vyhledávající slabiny a mezery v ruské obraně.

Ukrajinská armáda podnikla překvapivý útok přes slabě chráněnou hranici do Kurské oblasti 6. srpna. Velitel ukrajinský ozbrojených sil Oleksandr Syrskyj ve středu hlásil prezidentu Volodymyru Zelenskému, že ukrajinské jednotky od začátku dne postoupily v ruském regionu o kilometr až dva v různých směrech a také zajaly stovku ruských vojáků.

Rovněž uvedl, že ukrajinské síly v Kurské oblasti zcela ovládly okresní město Sudža. Ukrajinská televize podle BBC odvysílala záběry ukazující, jak ukrajinští vojáci do města přivážejí humanitární pomoc a odstraňují z úřední budovy ruskou vlajku.