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Prohráváme bitvu o týl, tuší Kyjev. Z obchodů mizí jídlo, farmáři volají o pomoc

Adam Hájek
  20:00

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Matka vlast v dýmu. Ukrajinská metropole po dalším ruském vzdušném útoku (27. srpna 2026) | foto: Vladyslav SodelReuters

Ukrajinští zemědělci žádají západní spojence o okamžitou pomoc. Kvůli bombardování Oděsy a vyschlému Dunaji se jim zavřely hlavní exportní trasy a prudce jim vzrostly náklady. Ukrajinská ekonomika má však v době eskalujícího raketového a dronového teroru daleko více problémů a analytici si kladou otázku, jaká bude skutečná cena za letní dronovou kampaň proti Rusku. „Musíme si ujasnit, zda jde o dobrou strategii,“ píše respektovaný ekonom Serhij Fursa.

Ukrajinské ministerstvo zahraničí v pondělí rozeslalo do zemí Evropské unie dopis, ve kterém naléhavě žádá o podporu zemědělců. Kvůli uzavření přístavů v Oděse jsou totiž plně odkázáni na pozemní a říční trasy, ty však pokrývají jen padesát až šedesát procent exportu a navíc jsou podstatně dražší.

Náklady na přepravu jedné tuny po silnici přes přechody na západní Ukrajině vzrostly o třicet eur na tunu, dopravou po Dunaji o čtyřicet eur a po železnici přes Rumunsko dokonce o šedesát eur. Celkové náklady ukrajinských zemědělců podle dokumentu stoupnou o 1,1 miliardy eur (26,6 miliardy korun). A aby toho nebylo málo, Dunaj je na suchu.

„Je to, jako bychom hráli s Brazilci otevřený fotbal. Dali jsme tři góly a slavíme, ale oni nám jich dali třináct.“

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