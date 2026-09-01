Ukrajinské ministerstvo zahraničí v pondělí rozeslalo do zemí Evropské unie dopis, ve kterém naléhavě žádá o podporu zemědělců. Kvůli uzavření přístavů v Oděse jsou totiž plně odkázáni na pozemní a říční trasy, ty však pokrývají jen padesát až šedesát procent exportu a navíc jsou podstatně dražší.
Náklady na přepravu jedné tuny po silnici přes přechody na západní Ukrajině vzrostly o třicet eur na tunu, dopravou po Dunaji o čtyřicet eur a po železnici přes Rumunsko dokonce o šedesát eur. Celkové náklady ukrajinských zemědělců podle dokumentu stoupnou o 1,1 miliardy eur (26,6 miliardy korun). A aby toho nebylo málo, Dunaj je na suchu.
„Je to, jako bychom hráli s Brazilci otevřený fotbal. Dali jsme tři góly a slavíme, ale oni nám jich dali třináct.“