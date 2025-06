Nenahraditelné škody. Ukrajinské drtičky ruských leteckých základen očima experta

Jak ukrajinský útok na ruské letecké základny dále ovlivní válku na Ukrajině? Jaký vliv to bude mít na ruské operace?

Pro Rusy to znamená komplikaci z hlediska provádění velkých raketových úderů na infrastrukturu ukrajinských měst. Právě z těch bombardérů Rusové vypouští řízené střely proti ukrajinským cílům, a čím méně bombardérů, neboli nosičů a raket mají, tím menší útoky mohou provádět. Takže situaci přímo na frontě to nedokáže ovlivnit, jelikož tam se tyto stroje nepoužívají, ale útoky na ukrajinská města by se mohly oslabit. Potom je tam samozřejmě velký psychologický efekt, protože to pochopitelně podpoří morálku Ukrajinců a naopak srazí morálku Rusů. Drony odstartovaly z obyčejně vypadajících nákladních kontejnerů, jakých se do Ruska a z Ruska neustále pohybují tisíce a tisíce. Teď je každý takový kontejner potenciálně podezřelý jako nosič dronů, což bude mít nějaké dopady také na dopravu, bezpečnost a podobně, protože na každý takový kontejner se teď budou dívat se strachem.

K čemu přesně Rusko používalo letadla, která byla zničena?

Tak bombardéry právě vypouští řízené střely proti pozemním cílům, zejména proti ukrajinským městům a infrastruktuře. Kromě toho tam byly pravděpodobně zasaženy nějaké vzdušné tankery, ze kterých tyhle bombardéry doplňují palivo ve vzduchu, a potom i letoun včasné výstrahy, tedy vlastně létající radiolokátor pro včasnou výstrahu a vzdušné řízení.

Dokážou Rusové škodu nahradit? Vyrábějí nová letadla?

Vlastně ve všech případech se jedná o nedostatkové stroje, kterých mají Rusové málo a je velmi obtížné nebo nemožné je nahradit. Typů těch bombardérů je několik a vlastně ty, které byly zasaženy, byly bombardéry typu Tu-95 a Tu-22 M a ty se nevyrábí už velice dlouho, takže ruská schopnost je nahradit je nulová. Pak je ještě třetí typ bombardéru, Tu-160. Ty Rusové vyrábějí, ale opravdu nesmírně pomalým tempem, něco typu jedno letadlo za rok. Zatím není potvrzený zásah žádného takového stroje, ale to se ještě může změnit. Stejně tak ty radarové letouny včasné výstrahy A-50 se také nevyrábí a Rusové jich mají opravdu jenom několik málo kusů, takže pokud nějaký z nich ztratili, tak je to pro ně těžká ztráta.

Bylo by možné, že by Rusko zničenou techniku někde odkoupilo?

Jediný, od koho by to mohli koupit, je hypoteticky Čína, ta také vyvinula vlastní derivát jednoho starého sovětského bombardéru, který Rusové už dávno nemají ve výzbroji. Je to letoun Tu-16 a na jeho základě Čína vyvinula stroj, který se jmenuje H, ale je jen těžko představitelné, že by Čína něco takového prodala Rusku, takže ne, v podstatě to pro Rusy prostě nahraditelné není.

Mohou Ukrajinci udeřit na další podobná zařízení?

Určitě, dá se to očekávat, že Ukrajinci zase zkusí něco podobného, protože je prostě vidět, že ta ruská letiště byla naprosto nepřipravená na takovýhle útok. Rusové zřejmě předpokládali, že tato letiště jsou dostatečně daleko od ukrajinského území. Rusové už prostě počítají s tím, že Ukrajinci vysílají ty velké dálkové drony, které, jak víme, útočí třeba na ruské rafinérie, vlastně zbrojní továrny a podobně. Za poslední měsíce to vidíme velmi, velmi často, ale toto byl úplně jiný typ operace. Ta ruská letiště byla velice daleko od Ukrajiny, no a Ukrajinci postupovali úplně jiným způsobem. Nechali do blízkosti těch letišť dopravit kontejnery s maličkými drony a odtamtud ty drony vystartovaly a zaútočily a Rusové evidentně byli naprosto nepřipravení na takovýhle typ útoku takhle hluboko na svém území. Je otázka, jestli se z toho nějak poučí, jestli proti tomu začnou urychleně zavádět nějaká opatření. My ale nevíme, co mají Ukrajinci v plánu a jestli třeba nemají v rukávu nějaký další inovativní způsob útoku, na který Rusové zase nebudou připravení. Ale každopádně se dá určitě očekávat, že Ukrajinci budou na cíle v hloubi ruského území útočit dál.

Dá se nějakým způsobem předpovědět, kde Ukrajina nejpravděpodobněji zasáhne jako další?

To asi těžko, to si myslím, že to je právě něco, na čem teď pracují z jedné strany ukrajinské a z druhé ruské zpravodajské služby a vedou v tomhle mezi sebou informační boj. Objevily se tedy mimochodem zprávy, že Ukrajinci vlastně donutili Rusy, aby zkoncentrovali ty svoje bombardéry na menší počet základen. Ukrajinci v minulosti některé další základny už napadli, a tak tímhle způsobem mohli vlastně přimět Rusy, aby zkoncentrovali větší počet letadel na menší počet základen. A z těchto základen se potom samozřejmě staly ideální cíle pro tuhle operaci. Takže toto byla ze strany Ukrajinců vlivová kampaň a vypadá to, že Rusové tak říkajíc na to skočili.

Promítl se nějakým způsobem ukrajinský útok do druhého kola mírových jednání v Istanbulu? Myslíte, že by to jednání dopadlo jinak, kdyby se ten útok nestal?

To nevíme, samozřejmě, nebyli jsme tam nikdo z nás, ale je tady jeden zajímavý moment. Tradičně platilo, že před nějakým takovým vyjednáváním Rusové vždycky provedli něco velkého. Buď se tedy pokusili o nějakou velkou ofenzívu na frontě, nebo provedli nějaký velký raketový a dronový útok. Ukrajinci teď udělali něco podobného. Dá se říct, že do jisté míry se Ukrajinci poučili z té ruské vyjednávací taktiky a taky těsně před vyjednáváním provedli nějakou velkou vojenskou operaci, aby toho protivníka nějakým způsobem znejistili, rozkolísali, psychologicky na něho zatlačili. V tomhle smyslu je to zajímavé. Já jsem nepředpokládal, ještě než došlo k tomu ukrajinskému úderu proti ruským letištím, že by to setkání v Istanbulu vedlo k nějakému průlomu. Ty požadavky, představy obou dvou stran jsou v podstatě naprosto neslučitelné. Tam se nedá najít žádný průnik.

Vicepremiérka Ukrajiny Iryna Vereščuková k útoku řekla, že „přesně tak budou vypadat války budoucnosti“. Co tím myslela?

Určitě je to narážka na to, že bezpilotní stroje budou hrát stále větší roli, a to samozřejmě vidíme i na Ukrajině, že to je dronová válka se vším všudy, a je to vlastně ukázka toho, že velký počet relativně levných dronů může způsobit obrovské škody. Na západě samozřejmě rostou obavy, že by třeba něco podobného mohla zkusit Čína proti americkým vojenským základnám. Pochopitelná reakce bude zintenzivnění vývoje ochranných prostředků proti dronům. Jak se proti těmto malým dronům nějak efektivně bránit? Jak ochránit vojenské objekty, jak ochránit civilní infrastrukturu? Je pochopitelně dobře představitelné, že by se tímhle způsobem daly provádět třeba velké teroristické útoky, před čímž taky spousta expertů varuje. Samozřejmě nesmíme propadnout extrémní představě, že se bude válčit jenom pomocí dronů, tak to určitě nebude. Ty drony budou nějakým způsobem zapracovány do taktiky armád a budou se rozsáhle používat, ale nesmíme si představovat, že je to nějaká kouzelná, zázračná zbraň, která bude sama o sobě vyhrávat války. Žádné zázračné zbraně, které by samy o sobě vyhrávaly války, neexistují. Bude to tak jako vždycky. Platí, že vyhraje ta strana, která dokáže nasadit ty prostředky, které má k dispozici, a dokáže je nejlépe zkombinovat.